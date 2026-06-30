Telewizja i VoD

Zapłacili i stracili. PlayStation usuwa aż 551 pozycji

PlayStation obiecało, że użytkownicy nie stracą zakupionych wcześniej filmów. Marka już drugi raz nie dotrzymała obietnicy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:39
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zapłacili i stracili. PlayStation usuwa aż 551 pozycji
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

W 2021 roku PlayStation zamknęło swój sklep z filmami. Jednak padła wtedy ważna obietnica - klienci nie stracą dostępu do zakupionych materiałów. Problem w tym, że Japończycy już drugi raz nie dotrzymali słowa.

Dalsza część tekstu pod wideo

PlayStation usuwa 551 filmów

Pierwszy raz obietnica została złamana w 2022 roku. Wtedy PlayStation usunęło z biblioteki użytkowników aż 300 filmów. Teraz dochodzi do tego po raz kolejny, ale z jeszcze większym uderzeniem. Z kont użytkowników zniknie aż 551 pozycji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition 825GB E-chassis + 2 kontrolery Dualsense + Nakładki na analogi KONTROLFREEK Footbal Kit do padów PS4/PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition 825GB E-chassis + 2 kontrolery Dualsense + Nakładki na analogi KONTROLFREEK Footbal Kit do padów PS4/PS5
0 zł
2845.86 zł - najniższa cena
Kup teraz 2845.86 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały + Astro Bot Gra PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały + Astro Bot Gra PS5
0 zł
3260.71 zł - najniższa cena
Kup teraz 3260.71 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition 825GB E-chassis + 2 kontrolery Dualsense
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition 825GB E-chassis + 2 kontrolery Dualsense
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Advertisement

Mowa o takich filmach jak: Terminator 2, Rambo, Od zmierzchu do świtu, Na krawędzi czy też Łowca jeleni. Nie są to najnowsze filmy, ale faktem jest, że użytkownicy za nie zapłacili. Powinny być ich własnością. Tymczasem bezpowrotnie stracą do nich dostęp.

Jakby tego było mało, to PlayStation nie oferuje nic w zamian. Nie ma żadnych zwrotów czy nawet zwykłych przeprosin. Klienci dostali tylko lakoniczny komunikat:

Od 1 września 2026 r., w związku z naszymi umowami licencyjnymi dotyczącymi treści, nie będziesz już mieć dostępu do wcześniej zakupionych treści od Studio Canal, które zostaną usunięte z Twojej biblioteki wideo. Dziękujemy, PlayStation Store.

To pokazuje problem cyfrowych licencji, w których tak naprawdę nigdy nie jesteśmy właścicielami muzyki, filmów czy gier. Właśnie dlatego tak dużo kontrowersji wywołał fakt, że pudełkowa wersja GTA 6 będzie zawierać jedynie kod do aktywacji gry.

Image
telepolis
PlayStation PlayStation 4 Sony PlayStation 5
Źródła zdjęć: Ink Drop / Shutterstock.com
Źródła tekstu: FlatPanelsHD