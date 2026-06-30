Zapłacili i stracili. PlayStation usuwa aż 551 pozycji

W 2021 roku PlayStation zamknęło swój sklep z filmami. Jednak padła wtedy ważna obietnica - klienci nie stracą dostępu do zakupionych materiałów. Problem w tym, że Japończycy już drugi raz nie dotrzymali słowa.

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PlayStation usuwa 551 filmów

Pierwszy raz obietnica została złamana w 2022 roku. Wtedy PlayStation usunęło z biblioteki użytkowników aż 300 filmów. Teraz dochodzi do tego po raz kolejny, ale z jeszcze większym uderzeniem. Z kont użytkowników zniknie aż 551 pozycji.

Mowa o takich filmach jak: Terminator 2, Rambo, Od zmierzchu do świtu, Na krawędzi czy też Łowca jeleni. Nie są to najnowsze filmy, ale faktem jest, że użytkownicy za nie zapłacili. Powinny być ich własnością. Tymczasem bezpowrotnie stracą do nich dostęp.

Jakby tego było mało, to PlayStation nie oferuje nic w zamian. Nie ma żadnych zwrotów czy nawet zwykłych przeprosin. Klienci dostali tylko lakoniczny komunikat:

Od 1 września 2026 r., w związku z naszymi umowami licencyjnymi dotyczącymi treści, nie będziesz już mieć dostępu do wcześniej zakupionych treści od Studio Canal, które zostaną usunięte z Twojej biblioteki wideo. Dziękujemy, PlayStation Store.