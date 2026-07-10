Taka Motorola z 7000 mAh może być hitem. Ma tylko jedną wadę

Motorla moto g77 Power to najnowszy przedstawiciel serii moto g77, która jest już obecna w Polsce. Jak sama nazwa wskazuje, szczególną cechą nowego modelu jest bateria o pojemności aż 7000 mAh. Smartfon obsługuje ładowanie TurboPower o mocy 30 W, oferuje także przewodowe ładowanie zwrotne o mocy 6 W.

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Sercem moto g77 Power jest układ MediaTek Dimensity 6400, wykonany w procesie technologicznym 6 nm. Choć zapewnia stabilną obsługę łączności 5G, to niestety jest to przestarzała jednostka o przeciętnej wydajności, a producent zastosował ją już wcześniej w tańszym modelu G37 Power. To zdecydowanie wada nowego smartfonu.

Nowość dysponuje ponadto 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Użytkownicy mogą rozbudować przestrzeń na pliki za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Zastosowany ekran IPS ma przekątną 6.72 cala i rozdzielczość Full HD+, z odświeżaniem obrazu 120 Hz. Jasność wyświetlacza sięga maksymalnie 1050 nitów, chroni go szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Cały smartfon pomyślnie przeszedł testy wytrzymałościowe MIL-STD-810H i wyróżnia się certyfikatem IP64, co oznacza całkowitą pyłoszczelność oraz odporność na zachlapania. Obudowa ma 8,89 mm grubości, a waga całości wynosi 215 g. Czytnik linii papilarnych zintegrowany jest z przyciskiem zasilania na boku obudowy.

Na tylnym panelu znalazł się główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix wykorzystujący sensor Sony LYT-600 z obiektywem f/1.8 oraz autofocusem PDAF. Wspiera go aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Fani selfie docenią natomiast przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix. Urządzenie pozwala na nagrywanie wideo w maksymalnej rozdzielczości 2K przy 30 kl./s zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Miłośników tradycyjnych rozwiązań ucieszy obecność gniazda słuchawkowego 3.5 mm. Do tego użytkownik otrzymuje certyfikat Hi-Res Audio i wbudowane radio FM. Multimedialne wyposażenie tworzą także głośniki stereo z Dolby Atmos.

Smartfon wchodzi do sprzedaży z systemem Android 16. Producent deklaruje wsparcie w postaci 1 dużej aktualizacji systemu do wersji Android 17 oraz 3 lata poprawek bezpieczeństwa.

Cena i dostępność

Motorola moto g77 Power debiutuje na początek w Indiach. Telefon dostępny będzie w jednej wersji pamięciowej 8/128 GB oraz w czterech sygnowanych przez Pantone wariantach kolorystycznych: Impenetrable (szary), Nautical Blue (niebieski), Fuchsia Red (różowy) oraz Laurel Green (zielony). Cenę urządzenia ustalono na poziomie 26 000 rupii, co w przeliczeniu daje około 1040 zł.