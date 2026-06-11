Zamiast zwykłej obudowy dali jedwab i gwiazdy. Taka Motorola
Motorola Signature wchodziła na rynek jako ten najbardziej luksusowy model marki. Teraz jednak telefon doczekał się prawdziwie ekskluzywnej wersji – Brilliant Collection.
Motorola rozpoczyna sprzedaż limitowanej edycji smartfonu Motorola Signature w modowej odsłonie Brilliant Collection z kryształami Swarovski. Specjalny zestaw, składający się z telefonu oraz słuchawek Moto Buds 2 Plus, można już znaleźć w ofercie sieci Orange oraz w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola.
Brilliant Collection to limitowane serie wybranych smartfonów Motorola, będące propozycją dla osób, które oczekują nie tylko zaawansowanych możliwości technologicznych, ale także nieoczywistego designu inspirowanego światem mody i biżuterii. Są one tworzone we współpracy z firmami Pantone i Swarovski.
Jak wyjaśnia producent, Motorola Signature w edycji Brilliant Collection czerpie inspirację z nocnego nieba i rozświetlających je konstelacji. Smartfon wykończony został materiałem o fakturze jedwabiu w kolorze PANTONE Violet Indigo, a obudowa zdobiona jest 20 ręcznie osadzonymi kryształami Swarovski. Całość tworzy kompozycję inspirowaną gwiazdami i nadaje smartfonowi biżuteryjny charakter.
Integralną częścią zestawu są słuchawki Moto Buds 2 Plus z technologią Sound by Bose. Oferują wysoką jakość dźwięku i bardzo dobre parametry redukcji szumów (ANC), a dzięki kryształom Swarovski oraz eleganckiemu etui dopełniają charakter całej kolekcji.
Motorola Signature – prawdziwy flagowiec
Motorola Signature Brilliant Collection zachowuje wszystkie cechy wersji podstawowej. Otrzymujemy więc ekran Extreme AMOLED 6,8 cala o maksymalnej jasności sięgającej 6200 nitów. Odświeżanie może osiągać wartość 165 Hz. Urządzenie zapewnia wysoką wytrzymałość – zarówno klasę szczelności IP68/IP69, jak i militarny standard MIL-STD-810H.
System aparatów obejmuje trzy moduły 50 Mpix (aparat główny, tele oraz ultraszerokokątny), a także 50 Mpix aparat do selfie, i jest w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 8K.
Sercem modelu Signature jest wydajny układ Snapdragon 8 Gen 5 wspierany przez 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.1. Nie zabrakło tu szybkiego ładowania – 90 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo. Bateria ma pojemność 5200 mAh.
Cena i dostępność w Polsce
Limitowany zestaw Brilliant Collection obejmujący smartfon Motorola Signature (16 GB/512 GB) oraz słuchawki Moto Buds 2 plus został wyceniony w Polsce na 5999 zł.
W ofercie sieci Orange zestaw jest dostępny w wybranych planach taryfowych. Przykładowo w planie L można go zakupić już od 4680 zł (rata 130 zł przez 36 miesięcy). Najnowszą odsłonę kolekcji Motorola można znaleźć również w warszawskim Showroomie Lenovo i Motorola.