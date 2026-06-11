Zamiast zwykłej obudowy dali jedwab i gwiazdy. Taka Motorola

Motorola rozpoczyna sprzedaż limitowanej edycji smartfonu Motorola Signature w modowej odsłonie Brilliant Collection z kryształami Swarovski. Specjalny zestaw, składający się z telefonu oraz słuchawek Moto Buds 2 Plus, można już znaleźć w ofercie sieci Orange oraz w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola.

Dalsza część tekstu pod wideo

Brilliant Collection to limitowane serie wybranych smartfonów Motorola, będące propozycją dla osób, które oczekują nie tylko zaawansowanych możliwości technologicznych, ale także nieoczywistego designu inspirowanego światem mody i biżuterii. Są one tworzone we współpracy z firmami Pantone i Swarovski.

Jak wyjaśnia producent, Motorola Signature w edycji Brilliant Collection czerpie inspirację z nocnego nieba i rozświetlających je konstelacji. Smartfon wykończony został materiałem o fakturze jedwabiu w kolorze PANTONE Violet Indigo, a obudowa zdobiona jest 20 ręcznie osadzonymi kryształami Swarovski. Całość tworzy kompozycję inspirowaną gwiazdami i nadaje smartfonowi biżuteryjny charakter.

Integralną częścią zestawu są słuchawki Moto Buds 2 Plus z technologią Sound by Bose. Oferują wysoką jakość dźwięku i bardzo dobre parametry redukcji szumów (ANC), a dzięki kryształom Swarovski oraz eleganckiemu etui dopełniają charakter całej kolekcji.

Motorola Signature – prawdziwy flagowiec

Motorola Signature Brilliant Collection zachowuje wszystkie cechy wersji podstawowej. Otrzymujemy więc ekran Extreme AMOLED 6,8 cala o maksymalnej jasności sięgającej 6200 nitów. Odświeżanie może osiągać wartość 165 Hz. Urządzenie zapewnia wysoką wytrzymałość – zarówno klasę szczelności IP68/IP69, jak i militarny standard MIL-STD-810H.

System aparatów obejmuje trzy moduły 50 Mpix (aparat główny, tele oraz ultraszerokokątny), a także 50 Mpix aparat do selfie, i jest w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 8K.

Sercem modelu Signature jest wydajny układ Snapdragon 8 Gen 5 wspierany przez 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.1. Nie zabrakło tu szybkiego ładowania – 90 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo. Bateria ma pojemność 5200 mAh.

Motorola Signature 15 opinii Motorola Signature 15 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Cena i dostępność w Polsce

Limitowany zestaw Brilliant Collection obejmujący smartfon Motorola Signature (16 GB/512 GB) oraz słuchawki Moto Buds 2 plus został wyceniony w Polsce na 5999 zł.