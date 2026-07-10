Sprzęt

Szukasz telewizora? Ten 70-calowy kolos może być Twój za 1999 zł

Duży ekran to zwykle wysoka cena. Jednak nie tym razem. W promocji możecie kupić olbrzymi telewizor SHARP 70HL4465E o 70-calowej matrycy za mniej niż 2000 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:18
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Telepolis.pl
Szukasz telewizora? Ten 70-calowy kolos może być Twój za 1999 zł
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A dokładniej za 1999 zł. Czy jest jakiś haczyk? Żaden. Promocja potrwa do 30 lipca, a sam telewizor nie idzie na kompromisy w żadnym aspekcie. Jest to porządny średniak z dużą matrycą i niezwykle atrakcyjną ceną, który świetnie odnajdzie się w salonie kogoś, kto chce mieć duży ekran bez wydawania na niego małej fortuny.

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SHARP 70HL4465E 70-calowy kolos

SHARP 70HL4465E z 70-calowym ekranem

Dostajemy do dyspozycji klasyczny panel LCD z podświetleniem LED. Rozdzielczość 4K jest już w telewizorach standardem, nawet w znacznie wyższych półkach cenowych i tu również ją dostajemy. Nie zabrakło także wsparcia dla HDR.

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SHARP 70HL4465E 70-calowy kolos

Dzięki obecności 4 złączy HDMI możemy podłączyć kilka źródeł obrazu, a system nagłośnienia 2.0 o mocy 24 W sprawia, że stosowanie zewnętrznego nagłośnienia jest może i mile widziane, ale nie obowiązkowe. A wszystko to z Google TV na pokładzie, które daje dostęp do filmów i seriali w najpopularniejszych serwisach VOD, za jedyne 1999 zł

 

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telepolis
sharp telewizory SHARP 70HL4465E
Źródła zdjęć: Sharp