Szukasz telewizora? Ten 70-calowy kolos może być Twój za 1999 zł

A dokładniej za 1999 zł. Czy jest jakiś haczyk? Żaden. Promocja potrwa do 30 lipca, a sam telewizor nie idzie na kompromisy w żadnym aspekcie. Jest to porządny średniak z dużą matrycą i niezwykle atrakcyjną ceną, który świetnie odnajdzie się w salonie kogoś, kto chce mieć duży ekran bez wydawania na niego małej fortuny.

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SHARP 70HL4465E z 70-calowym ekranem

Dostajemy do dyspozycji klasyczny panel LCD z podświetleniem LED. Rozdzielczość 4K jest już w telewizorach standardem, nawet w znacznie wyższych półkach cenowych i tu również ją dostajemy. Nie zabrakło także wsparcia dla HDR.