Motorola Edge 70 Max już niebawem. Jak Signature, ale z 7100 mAh

Motorola Edge 70 Max ma szansę zawstydzić pod względem czasu pracy wiele dostępnych na rynku flagowców. Z najnowszych doniesień, którymi podzielił się znany insider Roland Quandt na platformie Bluesky, wynika, że nadchodzący model otrzyma akumulator o dużej pojemności 7100 mAh, największy w historii całej serii Edge.

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Edge 70 Max zajmie najwyższą pozycję w portfolio Motoroli nad zaprezentowanymi już wariantami Pro i Pro+, a jednocześnie znajdzie się obok flagowca Motorola Signature, z którym ma dzielić część podzespołów. Po pierwsze będzie to wyświetlacz Extreme AMOLED o przekątnej 6,8 cala, znany właśnie z Signature.

Tak jak w Signature, również w Edge 70 Max ma się znaleźć układ Snapdragon 8 Gen 5. Niewykluczone, że cech wspólnych będzie więcej. Najważniejszą poza wyglądem różnica między tymi dwoma modelami ma być zasilanie – w Signature było to standardowe 5200 mAh. Do tego wizualnie Edge 70 Max ma być pozycjonowany jako sprzęt o nieco mniej luksusowym wykończeniu.

Przecieki ujawniają, że smartfon zadebiutuje w ciemnoszarej oraz błękitnej, metalicznej wersji kolorystycznej, a na jego pleckach znajdzie się potrójny zestaw aparatów fotograficznych, których dokładne parametry pozostają na razie tajemnicą. Signature ma z tyłu trzy jednostki 50 Mpix, taki aparat znalazł się również z przodu, niewykluczone więc, że Edge 70 Max wyjdzie z podobnym połączeniem.

Oficjalne zapowiedzi w mediach społecznościowych sugerują, że premiera rynkowa odbędzie się już niebawem, a jako pierwsza rąbka tajemnicy uchyliła Motorola w Indiach. Na plakacie zbliżającego się modelu widać bardzo duży smartfon, nazwę Max, a producent obiecuje maksymalną szybkość urządzenia.