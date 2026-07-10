Realme zaprasza kibiców. Można zgarnąć smartfon i słuchawki
Realme otwiera nową przestrzeń w sercu stolicy. Na sympatyków marki czekają atrakcje, w tym konkurs, w którym będzie można wygrać najnowszy smartfon lub słuchawki marki.
Realme zaprasza fanów piłki nożnej na wspólne kibicowanie podczas najważniejszych meczów trwających Mistrzostw Świata. Strefa Sportowych Aktywacji Realme, zlokalizowana w warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat, to miejsce stworzone dla kibiców i pasjonatów nowych technologii.
Tam do 19 lipca odwiedzający będą mieli okazję śledzić rozgrywki na światowych murawach, a przy okazji przetestować sprzęt do mobilnej fotografii oraz zawalczyć w konkursie o najnowszy smartfon Realme 16 5G.
Goście odwiedzający strefę przy Nowym Świecie 6/12 będą mieli szansę poznać możliwości fotograficznych smartfonów z serii Realme 16 Pro. W strefie znajdzie się również najnowszy w portfolio firmy model Realme 16 5G (nasz test).
Będzie konkurs Realme z nagrodami
Osoby, które pojawią się w przestrzeni dla fanów piłki nożnej Realme, zyskają też okazję do zdobycia topowego sprzętu w specjalnym konkursie. Aby wziąć w nim udział, uczestnicy muszą zrobić sobie kreatywne zdjęcie pod standem z wizerunkiem ambasadora marki Realme, którym jest Raphinha, gwiazda FC Barcelony.
Wykonane w ten sposób fotografie należy udostępnić w formie relacji na Instagramie i oznaczyć oficjalny profil @realme.polska. Organizatorzy poszukują nieszablonowych pomysłów, dlatego to właśnie te – najbardziej intrygujące ujęcia – zostaną nagrodzone.
Autor zwycięskiego zdjęcia otrzyma najnowszy smartfon Realme 16 5G. Dla laureatów, których prace uplasowały się na drugim i trzecim miejscu, przygotowano z kolei bezprzewodowe słuchawki Realme Buds Air8 Pro.