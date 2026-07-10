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Za darmo 200 GB internetu. Wróciła promocja, ale tylko do niedzieli

Fonia wraz ze znaną już weekendową promocją dla nowych klientów oraz osób przenoszących numer. Można zgarnąć rabat i paczkę 200 gigabajtów.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:51
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Za darmo 200 GB internetu. Wróciła promocja, ale tylko do niedzieli
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Od piątku 10 lipca do niedzieli 12 lipca użytkownicy wybierający pakiet Fonia w sieci Orange, mogą skorzystać z oferty obejmującej 50% rabatu na pakiet, dodatkowe 200 GB internetu oraz 100 Fonia Points na start.

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Promocja dostępna jest wyłącznie przez trzy dni i obejmuje zarówno nowe numery, jak i numery przenoszone do Fonia. Oferta dotyczy pakietów działających w zasięgu sieci Orange. 

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W weekendowej promocji klient otrzymuje:

  • 50% zniżki na wybrany pakiet Fonia,
  • dodatkowy pakiet 200 GB internetu,
  • 100 Fonia Points na start.

Dodatkowy pakiet internetu zostanie przyznany w ciągu 7 dni od aktywacji numeru. Pakiet 200 GB będzie ważny przez 30 dni od momentu jego aktywacji.

Fonia Telecom oferuje trzy pakiety:

  • 31 GB – 17 zł/mies., w weekendowej promocji – 8,50 zł,
  • 50 GB – 25 zł/mies., w weekendowej promocji – 12,50 zł,
  • 100 GB – 33 zł/mies. w weekendowej promocji – 16,50 zł.

W każdym z nich abonenci otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS i MMS. Dostępna jest możliwość wyboru karty eSIM lub SIM. 

Za darmo 200 GB internetu. Wróciła promocja, ale tylko do niedzieli

Szczegóły promocji dostępne na stronie operatora.

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telepolis
200 GB Fonia Fonia Telecom
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Fonia Telecom