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T-Mobile rozgrzał się do czerwoności i odpalił ponad 80 nowych stacji bazowych

T-Mobile podał kolejne dane o rozbudowie swojej sieci – tym razem za cały miniony miesiąc. Operator uruchomił ponad 80 całkiem nowych stacji bazowych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:04
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T-Mobile rozgrzał się do czerwoności i odpalił ponad 80 nowych stacji bazowych
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T-Mobile wczoraj chwalił się tygodniowymi efektami w rozbudowie sieci, a dziś podał szersze dane za czerwiec. 

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Czerwiec rozgrzał nasze ekipy techniczne do czerwoności! Podczas gdy Wy planowaliście wakacyjne podróże, my robiliśmy wszystko, aby Wasz zasięg dotarł na urlop przed Wami. Zamykamy ubiegły miesiąc z potężnym uderzeniem infrastrukturalnej energii

– przechwala się T-Mobile na platformie X.

Co więc dokładnie udało mu się osiągnąć? W czerwcu T-Mobile udostępnił klientom aż 83 nowe stacje bazowe, obejmujące różne standardy sieci. Jednocześnie na 91 stacjach operator uruchomił sygnał 5G Bardziej w paśmie C, co oznacza także modernizację już istniejących stacji bazowych. Pasmo C pozwala na osiągnięcie najszybszych transferów danych w magentowej sieci i sięga 1,1 GB/s.

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Z kolei technologię 5G w paśmie 700 MHz T-Mobile włączył na kolejnych 148 stacjach. Pasmo 700 MHz to częstotliwość zasięgowa, niezbędna do skutecznego pokrycia sygnałem 5G obszarów słabo zaludnionych, wiejskich oraz szlaków transportowych, w tym dróg krajowych i linii kolejowych, gdzie budowa gęstej infrastruktury wyższych pasm byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

Dzięki tym wszystkim działaniom obecnie ogólny zasięg 5G w T-Mobile dociera już do 94% populacji kraju, a w paśmie C do prawie 2/3 populacji. Łączna liczba obiektów, działających w magentowej sieci, wynosi 12 814, co obejmuje już pierwsze 8 stacji włączonych w lipcu.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile