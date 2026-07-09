T-Mobile rozgrzał się do czerwoności i odpalił ponad 80 nowych stacji bazowych

T-Mobile wczoraj chwalił się tygodniowymi efektami w rozbudowie sieci, a dziś podał szersze dane za czerwiec.

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Czerwiec rozgrzał nasze ekipy techniczne do czerwoności! Podczas gdy Wy planowaliście wakacyjne podróże, my robiliśmy wszystko, aby Wasz zasięg dotarł na urlop przed Wami. Zamykamy ubiegły miesiąc z potężnym uderzeniem infrastrukturalnej energii – przechwala się T-Mobile na platformie X.

Co więc dokładnie udało mu się osiągnąć? W czerwcu T-Mobile udostępnił klientom aż 83 nowe stacje bazowe, obejmujące różne standardy sieci. Jednocześnie na 91 stacjach operator uruchomił sygnał 5G Bardziej w paśmie C, co oznacza także modernizację już istniejących stacji bazowych. Pasmo C pozwala na osiągnięcie najszybszych transferów danych w magentowej sieci i sięga 1,1 GB/s.

Z kolei technologię 5G w paśmie 700 MHz T-Mobile włączył na kolejnych 148 stacjach. Pasmo 700 MHz to częstotliwość zasięgowa, niezbędna do skutecznego pokrycia sygnałem 5G obszarów słabo zaludnionych, wiejskich oraz szlaków transportowych, w tym dróg krajowych i linii kolejowych, gdzie budowa gęstej infrastruktury wyższych pasm byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

Czerwiec rozgrzał nasze ekipy techniczne do czerwoności! ☀️🛠️

Podczas gdy Wy planowaliście wakacyjne podróże, my robiliśmy wszystko, aby Wasz zasięg dotarł na urlop przed Wami.

Zamykamy ubiegły miesiąc z potężnym uderzeniem infrastrukturalnej energii. Zobaczcie, jak… pic.twitter.com/utv3enBGnB — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) July 9, 2026