Nowość w systemie kaucyjnym? Ministerstwo nie mówi "nie"

Ministerstwo analizuje, czy system kaucyjny nie przyjąłby jeszcze jednego nieekologicznego rodzaju opakowań. Mowa tu o "kartonach", które producenci często stosują zamiast butelek, aby ominąć kaucję. Ale jak to sobie wyobrazić, skoro nie zawsze butelkomaty są gotowe na to, aby przyjąć plastikowe butelki?

Anna Kopeć (AnnaKo)
Obowiązujący od 1 października 2025, system kaucyjny w Polsce, ma się coraz lepiej. I jak każdy nowo wprowadzany system jest podstawą do dyskusji oraz wprowadzania ulepszeń. Jak donosi portalsamorządowy.pl, niektórzy posłowie chcieliby, aby Ministerstwo rozważyło przyjmowanie w ramach systemu kaucyjnego także kartonów, w których sprzedawane są niektóre napoje.

Dlaczego akurat "kartony"?

Jeden z posłów, w złożonej interpelacji, słusznie zwraca uwagę na fakt, że niektórzy producenci mogą zastępować butelki PET oraz puszki, opakowaniami z "kartonu" (mowa o wielomateriałowych kartonach, które składają się z papieru, plastiku i aluminium). Wszystko po to, aby uniknąć kaucji. Takie postępowanie nie tylko utrudni recycling i promocję ekologicznych rozwiązań, ale także może zaburzyć konkurencję.

Butelki PET, puszki, choć łatwiejsze w recyclingu, stały się droższe dla konsumentów o wartość kaucji. To sprawiło, że część firm zaczęła oferować napoje w opakowaniach nieobjętych systemem, co pogłębia nierówności konkurencyjne.

wyjaśnia poseł Grzegorz Matusiak w interpelacji.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednak, póki co, jest wyjątkowo spokojne - odpowiada, że celem systemu kaucyjnego jest realizacja unijnych poziomów zbiórek odpadów i pomoc dla gmin w uniknięciu kar finansowych. Sugeruje, że jeszcze nie ma powodów do niepokoju.

Ucieczkę firm w "kartony" ocenia na razie jako marginalną. Ale też pomysłowi nie mówi "nie". Zapewnia, że trzyma rękę na pulsie, a eksperci cały czas analizują rozszerzenie systemu pod tym kątem.

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, gov.pl