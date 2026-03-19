System kaucyjny zaskoczył na plus, ale wciąż ma jedną wadę

System kaucyjny sprawdza się i był potrzebny

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, skala zwrotów opakowań zaskoczyła operatorów systemu i pojawił się nowy problem - przepełnione lub nieczynne butelkomaty. I to jest kwestia, nad którą należy teraz popracować.

Musimy uporać się z wyzwaniem logistycznym - automaty powinny być zawsze gotowe na odbiór butelek. powiedziała Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Henning- Kloska na konferencji prasowej w Rzeszowie.

Ale sukces wprowadzenia systemu kaucyjnego jest - dzięki niemu wszechobecny plastik znika z otoczenia, a do systemu wraca ok. 60 procent butelek. To naprawdę dobre efekty pierwszych tygodni funkcjonowania systemu. Jak widać, kwestia zwrotu najlepiej sprawdza się w takiej formie. Wyniki przekroczyły dotychczasowe próby wieloletniej zbiórki selektywnej do tzw. żółtych pojemników.

Przepełnione automaty - nowy problem

Oddawanie opakowań spodobało nam się do tego stopnia, że automaty szybko stały się przepełnione. Nic dziwnego, skala zwrotów pustych butelek oraz opakowań zaskoczyła operatorów systemu.

Wolę jednak oglądać obrazki z butelkami zalegającymi w foliach obok butelkomatu, niż plastik leżący w parku narodowym czy rzece. stwierdziła Henning- Kloska.

Minister zapewniła, że na przełomie marca i kwietnia spotka się z operatorami systemu kaucyjnego i będą wspólnie rozmawiać o poprawie logistyki. Klient dostanie też jasne informacje, gdzie może oddać zużyte opakowania, w przypadku przepełnionego automatu, lub jego braku w sklepie.