Gigantyczna zwolnienia w Epic Games. Winny Fortnite

Na oficjalnym blogu Epic Games opublikowano post, który raczej nie spodobał się pracownikom firmy. CEO Tim Sweeney zapowiedział zwolnienie aż 1000 osób. Winę zrzucił częściowo na Fortnite'a.

Epic Games zwalnia 1000 osób

Tim Sweeney przyznał, że spadek zainteresowania Fortnitem zaczął się już w 2025 roku i ciągnie się aż do dzisiaj. Z tego powodu firma ma wydawać więcej, niż aktualnie zarabia, przez co konieczna jest korekta. Ta oznacza zwolnienie aż 1000 osób, co w dłuższej perspektywie ma przynieść oszczędności rzędu 500 mln dolarów.

Niektóre z wyzwań, z którymi się mierzymy, dotyczą całej branży: wolniejszy wzrost, słabsze wydatki i surowsza ekonomia kosztów; obecne konsole sprzedające się mniej niż poprzednia generacja; oraz gry rywalizujące o czas z innymi coraz bardziej angażującymi formami rozrywki. napisał szef Epic Games.

Jednocześnie Sweeney uważa, że część wyzwań jest unikalnych dla Epic Games. Dotyczą one między innymi Fortnite'a, który chociaż wciąż pozostaje jedną z najpopularniejszych gier na świecie, to wymaga dostarczania ciągłej magii, co nie jest łatwe.