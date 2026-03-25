Gigantyczna zwolnienia w Epic Games. Winny Fortnite

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:20
Na oficjalnym blogu Epic Games opublikowano post, który raczej nie spodobał się pracownikom firmy. CEO Tim Sweeney zapowiedział zwolnienie aż 1000 osób. Winę zrzucił częściowo na Fortnite'a.

Epic Games zwalnia 1000 osób

Tim Sweeney przyznał, że spadek zainteresowania Fortnitem zaczął się już w 2025 roku i ciągnie się aż do dzisiaj. Z tego powodu firma ma wydawać więcej, niż aktualnie zarabia, przez co konieczna jest korekta. Ta oznacza zwolnienie aż 1000 osób, co w dłuższej perspektywie ma przynieść oszczędności rzędu 500 mln dolarów.

Prince of Persia: The Lost Crown Gra PS4
Prince of Persia: The Lost Crown Gra PS4
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Smerfy - Village Party Gra NINTENDO SWITCH
Smerfy - Village Party Gra NINTENDO SWITCH
-41.98 zł
99.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 57.99 zł
Red Dead Redemption Gra PS4
Red Dead Redemption Gra PS4
0 zł
183.89 zł - najniższa cena
Kup teraz 183.89 zł
Niektóre z wyzwań, z którymi się mierzymy, dotyczą całej branży: wolniejszy wzrost, słabsze wydatki i surowsza ekonomia kosztów; obecne konsole sprzedające się mniej niż poprzednia generacja; oraz gry rywalizujące o czas z innymi coraz bardziej angażującymi formami rozrywki.

napisał szef Epic Games.

Jednocześnie Sweeney uważa, że część wyzwań jest unikalnych dla Epic Games. Dotyczą one między innymi Fortnite'a, który chociaż wciąż pozostaje jedną z najpopularniejszych gier na świecie, to wymaga dostarczania ciągłej magii, co nie jest łatwe.

CEO zapewnia też, że zwolnienia nie mają nic wspólnego z AI. Epic Games nadal chce mieć tylu utalentowanych deweloperów, ile jest tylko możliwe. Wszystkie zwolnione osoby otrzymają pakiet odpraw, w tym co najmniej 4-miesięczne wynagrodzenie (powiększone o staż pracy) oraz rozszerzone ubezpieczenie zdrowotne.

Epic Games Fortnite Tim Sweeney Epic Games zwolnienia
Źródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Epic Games