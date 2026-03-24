Telewizja i VoD

HBO ma szczęście do takich seriali. Premiera obsypanego nagrodami hitu

"Hacks" zakończy się jednak po 5. sezonie. Taką informację właśnie obwieściło HBO Max, jednocześnie wypuszczając wyczekiwany zwiastun z datą premiery ostatniego sezonu kultowej komedii. Czy mamy już ocierać łzy? 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:01
HBO ma szczęście do takich seriali. Premiera obsypanego nagrodami hitu

HBO ma dobrą rękę do seriali komediowych

"Hacks" to jedna z lepszych komedii ostatniego czasu. Oczywiście, równie sympatyczny wydaje się serial "Rooster", który całkiem niedawno wskoczył na platformę. Teraz powraca także i "Hacks", ale już po raz ostatni. Stacja właśnie potwierdziła, że nadchodzący sezon komedii będzie pożegnaniem całego serialu.  Kto oglądał, ten doskonale wie, o czym mowa. A wszystkim tym, którzy seans mają jeszcze przed sobą z całego serca zazdrościmy. Czeka na nich jeszcze tyle godzin (47 odcinków) wspaniałej zabawy i mile spędzonego czasu. 

"Hacks 5" premiera 9 kwietnia 2026

Najnowszy zwiastun HBO Max zdradza nie tylko datę premiery, ale także uchyla rąbka tego, co się będzie działo w piątym sezonie. 5. sezon to finał hitu z Jean Smart i Hanną Einbinder w rolach głównych. A jego wielka premiera odbędzie się, w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. 

Informacja, o tym, że to już koniec, nie jest jakimś ogromnym zaskoczeniem. Producenci oraz aktorzy już od jakiegoś czasu sugerowali taką możliwość. Ale oczywiście, najbardziej zagorzali fani, mogą mieć zawsze nadzieję, i to do samego końca. To ich naczelne prawo. 

"Hacks" z czym zostawił nas sezon 4. i jak się zacznie 5.?

Sezon 4. zakończył się pamiętną sceną, w której Deborah Vance (Smart) i Ava Daniels (Einbinder) przebywają w Singapurze. Tam odkrywają lukę prawną, która pozwala Deborze występować na scenie, mimo zakazu konkurencji. W tym samym czasie, dochodzi do fałszywego doniesienia o jej śmierci. 

Jak wynika ze streszczenia 5. sezonu, po tej mrożącej krew w żyłach, aczkolwiek błędnej, informacji o śmierci Deborah, obie panie wracają do Las Vegas. Stają się jeszcze bardziej zdeterminowane, aby kontynuować karierę Deborah jako aktorki komediowej.  

Premiera pierwszego sezonu "Hacks" miała miejsce w 2021 roku na HBO Max. Odniósł ogromny sukces, zdobywając m.in. cztery nagrody Emmy dla Smart w kategorii najlepsza aktorka komediowa - za każdy rok, w którym mogła wystąpić. Smart trzykrotnie także wygrała Złote Globy. 

Pożegnalny sezon tego cenionego serialu komediowego HBO Max będzie składał się z dziesięciu odcinków, a nowe odcinki będą emitowane co tydzień (oprócz 30 kwietnia i 7 maja, kiedy to pojawią się dwa odcinki), aż do finału, 28 maja.  

Źródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: Variety, HBO Max