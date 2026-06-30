Sprzęt

Galaxy Z Fold8 bez tajemnic. Kluczowy detal wciąż niepewny

Samsung coraz mniej ukrywa przed lipcowym Galaxy Unpacked. Do sieci trafiły kolejne szczegóły dotyczące Galaxy Z Fold8, a obok niego pojawia się też wersja Ultra. Nowe przecieki nie zmieniają wszystkiego, ale kilka elementów może mieć znaczenie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:27
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Galaxy Z Fold8 bez tajemnic. Kluczowy detal wciąż niepewny
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Samsung Galaxy Z Fold8 bez tajemnic

Najnowsze informacje potwierdzają, że Samsung Galaxy Z Fold8 dostanie 7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 120 Hz i proporcjami 4:3. Zewnętrzny panel ma mieć 5,5 cala, również 120 Hz, ale format 10:16.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za wydajność odpowie Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, wspierany przez 12 GB RAM-u. Na dane przewidziano 256, 512 lub 1 TB pamięci. Może jednak zabraknąć wcześniej sugerowanej wersji z 16 GB RAM.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/512GB 6.3" 120Hz Jasnoniebieski SM-S942
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 5G 12/512GB 6.3" 120Hz Jasnoniebieski SM-S942
0 zł
4349 zł - najniższa cena
Kup teraz 4349 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Srebrny SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Srebrny SM-S931
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A376
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A376
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Advertisement

Zestaw aparatów to 2 x 50 Mpix z tyłu (główny i ultraszerokokątny) oraz dwa aparaty 10 Mpix do selfie (wewnętrzny i na okładce). Akumulator o pojemności 4800 mAh ma wspierać szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe, choć konkretne moce nie zostały podane.

Galaxy Z Fold8 bez tajemnic. Kluczowy detal wciąż niepewny

Galaxy Z Fold8 ma mierzyć 123,9 x 81,9 x 9,7 mm w wersji zamkniętej oraz 123,9 x 161,4 x 4,5 mm po rozłożeniu. Urządzenie będzie ważyć 201 g.

Co nadal pozostaje zagadką?

Nie wszystko jest jednak jasne. Wciąż brakuje pewnych informacji, na przykład maksymalnej mocy ładowania (najpewniej 45 W przewodowo i 15 W bezprzewodowo), dokładnej rozdzielczości ekranów oraz poziomu odporności na kurz i wodę. Galaxy Z Fold7 oferował certyfikat IP48. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra może dostać IP68, co byłoby dużym krokiem naprzód. W przypadku szerokiego Folda 8 bardziej prawdopodobne wydaje się jednak pozostanie przy IP48.

Wciąż otwartym pozostaje pytanie o koszt zakupu. Samsung Galaxy Z Fold7 debiutował w Polsce z ceną od 8799 zł za wariant 12/256 GB do 10599 zł za wersję 16 GB/1 TB. Nadchodzący Galaxy Z Fold8 Ultra najprawdopodobniej będzie droższy.

Galaxy Z Fold8 bez tajemnic. Kluczowy detal wciąż niepewny

Zobacz: Motorola czy Samsung? Czytelnicy wybrali lepszego Folda do zdjęć

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy Z Fold7

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy Z Flip7

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip7 jest piękny. Ale czy to wystarczy? (test)

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Zobacz: Test Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Jest lepiej, niż się spodziewałem

Image
telepolis
samsung składany smartfon samsunga nowy smartfon samsung Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Fold8 specyfikacja Samsung Galaxy Z Fold8 cena samsung galaxy z fold8 ultra
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, @OnLeaks x @AndroidHeadline, Android Headlines
Źródła tekstu: Phone Arena