Galaxy Z Fold8 bez tajemnic. Kluczowy detal wciąż niepewny

Samsung Galaxy Z Fold8 bez tajemnic

Najnowsze informacje potwierdzają, że Samsung Galaxy Z Fold8 dostanie 7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 120 Hz i proporcjami 4:3. Zewnętrzny panel ma mieć 5,5 cala, również 120 Hz, ale format 10:16.

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Za wydajność odpowie Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, wspierany przez 12 GB RAM-u. Na dane przewidziano 256, 512 lub 1 TB pamięci. Może jednak zabraknąć wcześniej sugerowanej wersji z 16 GB RAM.

Zestaw aparatów to 2 x 50 Mpix z tyłu (główny i ultraszerokokątny) oraz dwa aparaty 10 Mpix do selfie (wewnętrzny i na okładce). Akumulator o pojemności 4800 mAh ma wspierać szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe, choć konkretne moce nie zostały podane.

Galaxy Z Fold8 ma mierzyć 123,9 x 81,9 x 9,7 mm w wersji zamkniętej oraz 123,9 x 161,4 x 4,5 mm po rozłożeniu. Urządzenie będzie ważyć 201 g.

Co nadal pozostaje zagadką?

Nie wszystko jest jednak jasne. Wciąż brakuje pewnych informacji, na przykład maksymalnej mocy ładowania (najpewniej 45 W przewodowo i 15 W bezprzewodowo), dokładnej rozdzielczości ekranów oraz poziomu odporności na kurz i wodę. Galaxy Z Fold7 oferował certyfikat IP48. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra może dostać IP68, co byłoby dużym krokiem naprzód. W przypadku szerokiego Folda 8 bardziej prawdopodobne wydaje się jednak pozostanie przy IP48.

Wciąż otwartym pozostaje pytanie o koszt zakupu. Samsung Galaxy Z Fold7 debiutował w Polsce z ceną od 8799 zł za wariant 12/256 GB do 10599 zł za wersję 16 GB/1 TB. Nadchodzący Galaxy Z Fold8 Ultra najprawdopodobniej będzie droższy.

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