Gadżet AI bez ekranu podbija rynek. Pocket z milionami od inwestorów

Pocket to niewielkie urządzenie AI, współtworzone przez polskiego przedsiębiorcę Gabriela Dymowskiego. Na dalszy rozwój producent pozyskał właśnie 11 mln dolarów od inwestorów, w tym funduszu Accel czy Matiego Staniszewskiego, współzałożyciela ElevenLabs.

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AI, do którego nie potrzebujesz smartfonu

Czym jest Pocket? Urządzenie zapisuje rozmowy, spotkania oraz pomysły wypowiedziane na głos. Następnie porządkuje je, tworząc podsumowania, notatki, mapy myśli, projekty maili i listy zadań. Można go używać podczas spotkań na żywo, rozmów telefonicznych, wideokonferencji, konsultacji i pracy w terenie. Nie ma ekranu i nie wymaga obsługi telefonu w trakcie rozmowy.

Urządzenie działa offline i zapisuje audio lokalnie. Po połączeniu z aplikacją synchronizuje nagranie i przekształca je w materiały, które można dalej wykorzystać w pracy. Dwa mikrofony służą do rejestrowania rozmów prowadzonych na żywo. Mikrofon kontaktowy pozwala zapisywać rozmowy telefoniczne, gdy Pocket jest podłączony magnetycznie do tylnej części telefonu. Urządzenie jest zgodne z MagSafe.

Jak podkreśla producent, Pocket został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i prywatności. Korzysta z szyfrowania end-to-end, nie wykorzystuje danych klientów do trenowania modeli AI i nagrywa rozmowy wyłącznie wtedy, gdy użytkownik świadomie uruchomi nagrywanie.

Założycielami Open Vision Engineering, producenta Pocket, są Akshay Narisetti (CEO) i Gabriel Dymowski, polski przedsiębiorca, który wcześniej rozwijał DoxyChain.

Stworzyliśmy Pocket, bo wierzymy, że najlepsza technologia powinna pomagać ludziom w pełni uczestniczyć w rozmowie, a nie jeszcze bardziej ich rozpraszać. Pocket to sposób na uchwycenie tego, co ważne, bez wyciągania telefonu, przerywania rytmu spotkania i gubienia szczegółów, od których zależy dobra praca – mówi Akshay Narisetti, CEO i współzałożyciel Pocket.

Pocket po raz pierwszy został zaprezentowany pod koniec 2024 roku. W dniu rynkowej premiery w październiku 2025 roku do użytkowników trafiło ponad 10 tysięcy urządzeń. Do końca marca dostarczono ponad 35 tys. urządzeń, a firma osiągnęła poziom 27 mln USD rocznych ekstrapolowanych przychodów.

Nowe finansowanie 11 mln USD zostanie przeznaczone na rozwój kolejnych formatów urządzenia oraz towarzyszącej mu platformy i aplikacji. Środki pozwolą też na powiększenie zespołu. Pocket poszukuje utalentowanych i ambitnych specjalistów w obszarach designu, growth i inżynierii – także w Polsce.