Kolejny producent konsol podnosi ceny. Zmiany już od lipca

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, AYN potwierdziło nowe ceny swoich handheldów. Obejmą one jednak większą pulę modeli, niż pierwotnie zakładano. Podwyżki wejdą w życie 3 lipca 2026, więc osoby planujące zakup mają ostatnie dni na złożenie zamówienia po starych stawkach.

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To druga podwyżka u AYN w tym roku

Już niedługo fani mobilnego grania zapłacą więcej za AYN Thor oraz Odin 3, ale również za starszy model Odin 2 Portal. Większość chińskich konsol zdrożeje o 10 dolarów (ok. 39 złotych). Wyjątkiem jest Thor Max z 1 TB pamięci wewnętrznej, gdzie cena wzrośnie aż o 30 dolarów (ok. 115 złotych).

Nowe MSRP będą wyglądać następująco:

AYN Thor Lite (Snapdragon 865 + 8/128 GB) = $259

AYN Thor Base (Snapdragon 8 Gen 2 + 8/128 GB ) = $329

AYN Thor Pro (Snapdragon 8 Gen 2 + 12/256 GB) = $409

AYN Thor Max (Snapdragon 8 Gen 2 + 16/512 GB) = $479

AYN Thor Max (Snapdragon 8 Gen 2 + 16 GB/1 TB) = $579

AYN Odin 3 Base (8/128GB) = $349

AYN Odin 3 Pro (12/256GB) = $449

AYN Odin 3 Max (16/512GB) = $499

AYN Odin 2 Portal Base (8GB/128GB) = $259

Powód? Oczywiście kryzys na rynku DRAM i NAND, spowodowany szaleństwem na sztuczną inteligencję. Giganci jak Amazon, Google, NVIDIA, Microsoft czy OpenAI wykupują z rynku większość dostępnych kości, a dla segmentu konsumenckiego zostają (drogie) ochłapy.