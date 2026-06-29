Sprzęt

Kolejny producent konsol podnosi ceny. Zmiany już od lipca

Wygląda na to, że żyjemy już w nowej codzienności, gdzie każdy tydzień przynosi coraz droższą elektronikę użytkową. Tym razem mowa o chińskiej firmie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:59
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Kolejny producent konsol podnosi ceny. Zmiany już od lipca
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, AYN potwierdziło nowe ceny swoich handheldów. Obejmą one jednak większą pulę modeli, niż pierwotnie zakładano. Podwyżki wejdą w życie 3 lipca 2026, więc osoby planujące zakup mają ostatnie dni na złożenie zamówienia po starych stawkach.

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To druga podwyżka u AYN w tym roku

Już niedługo fani mobilnego grania zapłacą więcej za AYN Thor oraz Odin 3, ale również za starszy model Odin 2 Portal. Większość chińskich konsol zdrożeje o 10 dolarów (ok. 39 złotych). Wyjątkiem jest Thor Max z 1 TB pamięci wewnętrznej, gdzie cena wzrośnie aż o 30 dolarów (ok. 115 złotych).

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Nowe MSRP będą wyglądać następująco:

  • AYN Thor Lite (Snapdragon 865 + 8/128 GB) = $259
  • AYN Thor Base (Snapdragon 8 Gen 2 + 8/128 GB ) = $329
  • AYN Thor Pro (Snapdragon 8 Gen 2 + 12/256 GB) = $409
  • AYN Thor Max (Snapdragon 8 Gen 2 + 16/512 GB) = $479
  • AYN Thor Max (Snapdragon 8 Gen 2 + 16 GB/1 TB) = $579
  • AYN Odin 3 Base (8/128GB) = $349
  • AYN Odin 3 Pro (12/256GB) = $449
  • AYN Odin 3 Max (16/512GB) = $499
  • AYN Odin 2 Portal Base (8GB/128GB) = $259

Powód? Oczywiście kryzys na rynku DRAM i NAND, spowodowany szaleństwem na sztuczną inteligencję. Giganci jak Amazon, Google, NVIDIA, Microsoft czy OpenAI wykupują z rynku większość dostępnych kości, a dla segmentu konsumenckiego zostają (drogie) ochłapy.

Część czytelników może stwierdzić, że różnica 10-30 dolarów to niewiele. Należy jednak pamiętać, że to już druga podwyżka u AYN w tym roku. Poprzednia miała miejsce w marcu, gdzie dodatkowo pogorszono specyfikację urządzeń zastępując pamięć UFS 4.0 wolniejszym UFS 3.1.

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Źródła zdjęć: AYN
Źródła tekstu: AYN, Oprac. własne