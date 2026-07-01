Rząd USA się ugiął. Fable i Mythos będą dostępne dla wszystkich

Amerykańska administracja wycofuje się z ograniczeń nałożonych na Anthropic. Firma nie będzie już musiała uzyskiwać specjalnej licencji eksportowej, by udostępniać za granicą swoje najmocniejsze modele sztucznej inteligencji - Claude Mythos 5 i Claude Fable 5. Przywracanie dostępu rozpoczyna się dzisiaj,1 lipca 2026.

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Ta blokada bardziej szkodziła, niż pomagała USA

Blokada obowiązywała od 12 czerwca, gdy Departament Handlu USA dodał modele Anthropic do listy technologii objętych restrykcjami eksportowymi. Rzekomo za możliwość złamania zabezpieczeń instytucji takich jak National Security Agency. W praktyce oznaczało to, że nie mogły być udostępniane obcokrajowcom bez specjalnej zgody. Przy globalnej usłudze było to jednak niemal niewykonalne, więc firma całkowicie odcięła publiczny dostęp.

Waszyngton zmienił zdanie po kilku tygodniach rozmów. Sekretarz handlu Howard Lutnick przekazał, że Anthropic zgodziło się aktywnie wykrywać zagrożenia związane z modelami, współpracować z rządem przy standardach bezpieczeństwa oraz informować władze o złośliwej aktywności. Zamiast twardego zakazu będzie więc ściślejszy nadzór.

Decyzja z czerwca od początku budziła wątpliwości ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Anthropic już wcześniej deklarowało podobne działania dobrowolnie, dlatego restrykcje wyglądały dla części branży bardziej jak polityczny nacisk niż realne rozwiązanie problemu. Zwłaszcza że kierownictwo firmy krytycznie wypowiadało się o możliwym wykorzystaniu AI przez amerykańskich polityków.