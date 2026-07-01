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Honor Watch 6 bije Huaweia. Polska premiera tuż za rogiem

Honor również ma swoje smart zegarki, a już wkrótce w Polsce zadebiutuje mocny konkurent dla popularnych urządzeń Huawei – nowy Honor Watch 6. Producent obiecuje bardzo długi czas pracy i zachęca sensowną ceną. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:30
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Honor Watch 6 bije Huaweia. Polska premiera tuż za rogiem
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Na polskim rynku jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje nowy smartwatch Honor Watch 6. Jego sprzedaż rozpocznie się 15 lipca. Urządzenie będzie dostępne wyłącznie w sklepie internetowym HonorSTORE.pl w dwóch wersjach: czarnej z silikonowym paskiem w cenie 899 zł oraz brązowej ze skórzanym paskiem wycenionej na 999 zł. 

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Honor Watch 6 bije Huaweia. Polska premiera tuż za rogiem

Ceny zapowiadają się na rozsądne, a urządzenie kusi atrakcyjnym wyglądem, solidnym zestawem funkcji sportowych i zdrowotnych wspomaganych przez algorytmy AI.

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Znajome kształty koperty, podobny zestaw funkcji

Honor Watch 6 mocno kojarzy się z popularną serią zegarków Huawei Watch GT. Producent tłumaczy, że wygląd nowego modelu jest inspirowany deską rozdzielczą samochodów sportowych. Koperta o wymiarach 46,5 x 46,5 x 10,8 mm i masie 41 gramów jest wykonana ze stopu aluminium, a jej powierzchnia została poddana procesowi piaskowania i polerowania. Krawędzie obudowy przyciągają wzrok precyzyjny ścięciami. Smartwatch spełnia normę odporności na pył i wodę IP69 oraz zapewnia wodoszczelność 5 ATM. 

Honor Watch 6 bije Huaweia. Polska premiera tuż za rogiem

Wyświetlacz Honor Watcha 6 to matryca AMOLED o średnicy 1,46 cala, która osiąga szczytową jasność na poziomie 3000 nitów. Funkcja obsługi mokrą dłonią umożliwia reagowanie na dotyk w deszczu. 

Honor Watch 6 oferuje ponad 120 trybów sportowych, w tym programy do biegów przełajowych, badmintona oraz piłki nożnej. Za lokalizację odpowiada dwupasmowy, sześciosystemowy GPS wykorzystujący technologię AccuTrack. 

Honor Watch 6 bije Huaweia. Polska premiera tuż za rogiem

W trybie biegów przełajowych zegarek udostępnia trenera AI, pomiary wzniesień i dystansu oraz alerty o zboczeniu z trasy. Podczas gry w badmintona urządzenie mierzy prędkość smeczów i zlicza liczbę wymian, natomiast w piłce nożnej generuje mapy ciepła oraz trajektorii ruchu. 

Urządzenie stale monitoruje tętno, poziom natlenienia krwi (SpO2), stres oraz cykle snu, za co odpowiada system HONOR IntelliSense, który według producenta wykorzystuje bogatszy i bardziej jednolity odbiór sygnału niż tradycyjne moduły PPG. Dzięki temu zegarek ma zapewnić precyzyjne śledzenie tętna i przepływu krwi. Obejmuje to również monitorowanie trendów ciśnienia tętniczego, które odbywa się automatycznie i nieprzerwanie w tle, bez konieczności jakichkolwiek manualnych działań.

Honor Watch 6 bije Huaweia. Polska premiera tuż za rogiem

Użytkownicy mają dostęp do funkcji szybkiego skanowania zdrowia (Quick Health Scan) generującej natychmiastową analizę wskaźników fizycznych, automatycznego raportu porannego oraz całodobowego śledzenia poziomu energii życiowej. 

Honor Watch 6 obsługuje łączność NFC, umożliwiając płatności zbliżeniowe kartami Mastercard i Visa bezpośrednio z poziomu urządzenia. 

Zegarek może być sparowany z dwoma telefonami jednocześnie. Wbudowany dyktafon AI (AI Recorder) automatycznie tworzy notatki głosowe i ich tekstowe podsumowania. Obsługa interfejsu jest możliwa również bezdotykowo za pomocą gestów obrotu nadgarstka, co pozwala na wyciszanie alarmów, odbieranie połączeń i sterowanie odtwarzaczem muzyki. 

Honor Watch 6 jest wyposażony w baterię o pojemności 980 mAh, która pozwala na pracę do 35 dni na jednym ładowaniu. Tak zachwal to procent, choć dotyczy to trybu oszczędzania energii. W standardowym trybie czas pracy wyniesie do 20 dni. W trybie pomiaru aktywności GPS będą to 42 godziny.

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telepolis
honor smartwatch smartwatch sportowy Honor Watch 6
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Honor, opracowanie własne