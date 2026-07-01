Honor Watch 6 bije Huaweia. Polska premiera tuż za rogiem

Na polskim rynku jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje nowy smartwatch Honor Watch 6. Jego sprzedaż rozpocznie się 15 lipca. Urządzenie będzie dostępne wyłącznie w sklepie internetowym HonorSTORE.pl w dwóch wersjach: czarnej z silikonowym paskiem w cenie 899 zł oraz brązowej ze skórzanym paskiem wycenionej na 999 zł.

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Ceny zapowiadają się na rozsądne, a urządzenie kusi atrakcyjnym wyglądem, solidnym zestawem funkcji sportowych i zdrowotnych wspomaganych przez algorytmy AI.

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Honor Watch 6 mocno kojarzy się z popularną serią zegarków Huawei Watch GT. Producent tłumaczy, że wygląd nowego modelu jest inspirowany deską rozdzielczą samochodów sportowych. Koperta o wymiarach 46,5 x 46,5 x 10,8 mm i masie 41 gramów jest wykonana ze stopu aluminium, a jej powierzchnia została poddana procesowi piaskowania i polerowania. Krawędzie obudowy przyciągają wzrok precyzyjny ścięciami. Smartwatch spełnia normę odporności na pył i wodę IP69 oraz zapewnia wodoszczelność 5 ATM.

Wyświetlacz Honor Watcha 6 to matryca AMOLED o średnicy 1,46 cala, która osiąga szczytową jasność na poziomie 3000 nitów. Funkcja obsługi mokrą dłonią umożliwia reagowanie na dotyk w deszczu.

Honor Watch 6 oferuje ponad 120 trybów sportowych, w tym programy do biegów przełajowych, badmintona oraz piłki nożnej. Za lokalizację odpowiada dwupasmowy, sześciosystemowy GPS wykorzystujący technologię AccuTrack.

W trybie biegów przełajowych zegarek udostępnia trenera AI, pomiary wzniesień i dystansu oraz alerty o zboczeniu z trasy. Podczas gry w badmintona urządzenie mierzy prędkość smeczów i zlicza liczbę wymian, natomiast w piłce nożnej generuje mapy ciepła oraz trajektorii ruchu.

Urządzenie stale monitoruje tętno, poziom natlenienia krwi (SpO2), stres oraz cykle snu, za co odpowiada system HONOR IntelliSense, który według producenta wykorzystuje bogatszy i bardziej jednolity odbiór sygnału niż tradycyjne moduły PPG. Dzięki temu zegarek ma zapewnić precyzyjne śledzenie tętna i przepływu krwi. Obejmuje to również monitorowanie trendów ciśnienia tętniczego, które odbywa się automatycznie i nieprzerwanie w tle, bez konieczności jakichkolwiek manualnych działań.

Użytkownicy mają dostęp do funkcji szybkiego skanowania zdrowia (Quick Health Scan) generującej natychmiastową analizę wskaźników fizycznych, automatycznego raportu porannego oraz całodobowego śledzenia poziomu energii życiowej.

Honor Watch 6 obsługuje łączność NFC, umożliwiając płatności zbliżeniowe kartami Mastercard i Visa bezpośrednio z poziomu urządzenia.

Zegarek może być sparowany z dwoma telefonami jednocześnie. Wbudowany dyktafon AI (AI Recorder) automatycznie tworzy notatki głosowe i ich tekstowe podsumowania. Obsługa interfejsu jest możliwa również bezdotykowo za pomocą gestów obrotu nadgarstka, co pozwala na wyciszanie alarmów, odbieranie połączeń i sterowanie odtwarzaczem muzyki.