Honor Magic V6 w Polsce. W promocji na start 1200 zł taniej

Honor znów to zrobił – jeszcze bardziej odchudził swojego składaka. Po złożeniu grubość Magica V6 wynosi 9 mm, a po rozłożeniu 4,1 mm, przy wadze około 224 g. W praktyce oznacza to wygodę codziennego używania porównywalną do tradycyjnych smartfonów.

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Bezawaryjną pracę i wielokrotne zginanie ma gwarantować zawias Honor Super Steel Hinge o wytrzymałości na rozciąganie na poziomie 2800 MPa, z systemem amortyzacji, który został zaprojektowany przy użyciu symulacji AI. Wewnętrzny ekran pokryto elastycznym szkłem UTG, minimalizującym widoczność zagięcia. Zewnętrzny wyświetlacz chroni powłoka Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield z azotku krzemu, składająca się z 5600 warstw. Obudowa spełnia normy IP68 oraz IP69, co zapewnia odporność na pył, wodę oraz strumienie pod wysokim ciśnieniem.

Honor Magic V6 wyposażony jest w dwa ekrany z adaptacyjnym odświeżaniem 1-120 Hz oraz ściemnianiem PWM o częstotliwości 4320 Hz:

ekran zewnętrzny: przekątna 6,52 cala (2420 x 1080), szczytowa jasność 6000 nitów.

ekran wewnętrzny: przekątna 7,95 cala (2352 x 2172), szczytowa jasność 5000 nitów.

Smartfon napędzany jest przez układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), współpracujący z pamięcią RAM LPDDR5X oraz pamięcią masową UFS 4.1.

Za zasilanie odpowiada krzemowo-węglowa bateria o pojemności 6660 mAh (gęstość energii 921 Wh/L, zawartość krzemu około 25%). Urządzenie obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W, bezprzewodowe o mocy 66 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Za pracę układu zasilania odpowiada chip zarządzania energią Honor E2 Power Enhanced.

Aparaty jak w foto flagowcu

Solidnie prezentuje się zaplecze fotograficzne. System aparatów Honor AI Falcon obejmuje trzy moduły:

aparat główny: 50 Mpix, f/1.6, OIS,

aparat 64 Mpix (matryca 1/2 cala) z teleobiektywem peryskopowym i optyczną stabilizacją obrazu OIS o skuteczności 6,5 stopnia CIPA,

aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2).

Fotografowanie wspomagają algorytmy AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color oraz AI Image to Video 2.0. Do tego otrzymujemy dwa aparaty 20 Mpix do selfie.

Honor Magic V6 pracuje pod kontrolą systemu MagicOS 10 na bazie Androida 16, a producent gwarantuje wsparcie 7 lat aktualizacji systemu oraz 7 lat poprawek bezpieczeństwa. Funkcje wielozadaniowości obsługiwane są przez systemy Fast Flex (aktywacja dzielonego ekranu gestem pół-złożenia) oraz Multi-Flex.

Producent wyposażył swojego rozkładanego flagowca w bogaty pakiet narzędzi Honor AI (AI Settings Agent, AI Photos Agent, AI Suggestion, AI Screen Suggestions) oraz zadbał o integrację z Google Gemini i Gemini Live z obsługą tekstu, głosu i obrazu.

Wraz ze smartfonem oferowany jest bezpłatny, 3-miesięczny okres próbny subskrypcji Google AI Pro, obejmujący model Veo 3.1, Nano Banana Pro, AI Flow, AI NotebookLM oraz 5 TB pamięci w chmurze.

Funkcja Honor Share oraz Quick Share umożliwiają wymianę danych (w tym przesyłanie plików jednym dotknięciem, współdzielenie powiadomień i pracę na dwóch ekranach) pomiędzy systemem Android a urządzeniami Apple, takimi jak iPhone, Mac, AirPods oraz Apple Watch.

Ceny i dostępność

Honor Magic V6 będzie dostępny w trzech wyjątkowych wersjach kolorystycznych: czarnej (Black), czerwonej (Red) oraz złotej (Gold), która dostępna jest wyłącznie w oficjalnym sklepie HONORSTORE.pl.

Sugerowana cena detaliczna Honor Magic V6 wynosi 9899 zł. Sporo, jednak decydując się na zakup w ramach specjalnej oferty premierowej – która potrwa od 2 do 22 lipca 2026 roku – klienci mogą kupić to urządzenie z rabatem w wysokości aż 1200 zł.

Oferta dostępna jest u autoryzowanych partnerów handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, Komputronik, u operatorów sieci komórkowych: Orange, T-Mobile, Play i Plus, a także w oficjalnym sklepie internetowym HONORSTORE.pl.