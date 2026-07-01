Sprzęt

Mova V70 Ultra Complete w Polsce. Sprząta tam, gdzie inne odpuszczają

Rynek robotów sprzątających właśnie wzbogacił się o nowego gracza z najwyższej półki. Mova V70 Ultra Complete stawia na rozwiązania, które mają wyeliminować największe problemy automatycznego sprzątania – od brudu w narożnikach po wysokie progi.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:23
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Mova V70 Ultra Complete w Polsce. Sprząta tam, gdzie inne odpuszczają
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Robot sięga tam, gdzie dotąd zostawał kurz

Jednym z najciekawszych elementów nowego Mova V70 Ultra Complete jest system MaxiReachX, który pozwala wysunąć pady mopujące nawet na 17 cm, a szczotkę boczną na 12 cm. Dzięki temu robot może skuteczniej czyścić miejsca przy listwach przypodłogowych, w narożnikach oraz w wąskich szczelinach między meblami a ścianami, gdzie klasyczne konstrukcje często pozostawiają kurz.

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Producent zastosował również chowany czujnik laserowy DToF w ramach systemu FlexScope. Gdy nie jest potrzebny, sensor chowa się w obudowie, dzięki czemu urządzenie ma niższy profil i może wjechać pod łóżka, szafki czy komody, które dla wielu robotów pozostają niedostępne.

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Mova V70 Ultra Complete w Polsce. Sprząta tam, gdzie inne odpuszczają

Mocne parametry i większa samodzielność

Za odkurzanie odpowiada silnik osiągający do 150 tys. obrotów na minutę. Przekłada się to na siłę ssącą na poziomie 40 tys. Pa. Robot korzysta z podwójnej szczotki głównej TroboWave, która ma ograniczać problem plączących się włosów i skutecznie zbierać większe zanieczyszczenia.

Równie rozbudowany jest system mopowania. Pady obracają się z prędkością 300 obr./min., a mechanizm FlexiPress Mop Pad dociska je do podłogi z siłą 15 N. Konstrukcja pozwala dodatkowo delikatnie unosić i opuszczać mop oraz zmieniać jego kąt, aby lepiej dopasować się do nierówności i skuteczniej usuwać zaschnięte zabrudzenia.

Mova V70 Ultra Complete w Polsce. Sprząta tam, gdzie inne odpuszczają

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Pokonuje wysokie progi i sam dba o czystość

Nowość wyróżnia się także mobilnością. Dzięki technologii StepMaster 3.0 robot potrafi pokonywać przeszkody o wysokości nawet 9 cm, w tym prowadnice drzwi przesuwnych. W nawigacji pomaga sztuczna inteligencja rozpoznająca ponad 300 typów obiektów. Użytkownik może dodatkowo definiować własne strefy zakazane, bezpieczne odległości od wybranych przedmiotów czy miejsca wymagające dokładniejszego sprzątania.

Mova V70 Ultra Complete w Polsce. Sprząta tam, gdzie inne odpuszczają

Duży nacisk położono również na automatyzację obsługi. Bezworkowa stacja EcoCyclone pozwala nawet przez 100 dni nie opróżniać pojemnika na kurz. Producent przekonuje, że rozwiązanie eliminuje konieczność kupowania jednorazowych worków. Stacja pierze mopy wodą podgrzaną do 100 stopni Celsjusza, następnie suszy je gorącym powietrzem o temperaturze 70 stopni.

Mova V70 Ultra Complete w Polsce. Sprząta tam, gdzie inne odpuszczają

Do dyspozycji jest także akumulator o pojemności 6400 mAh, automatyczne zdejmowanie mopów oraz system DuoSolution z dwoma zbiornikami na środki czyszczące o łącznej pojemności 600 ml.

Cena i dostępność

Mova V70 Ultra Complete trafił do sprzedaży w Polsce 1 lipca. Sugerowana cena urządzenia wynosi 5999 zł, jednak do 26 lipca obowiązuje promocja obniżająca cenę o 10%. Robot jest dostępny w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, Max Elektro i Al.to, na Allegro oraz w oficjalnym sklepie producenta.

Mova V70 Ultra Complete w Polsce. Sprząta tam, gdzie inne odpuszczają

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Mova V70 Ultra Complete w RTV Euro AGD
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Źródła zdjęć: Mova
Źródła tekstu: Mova