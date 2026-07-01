Tech

Zakaz ostrzejszy, niż sądziliśmy. Koniec z tak spędzanymi przerwami

Jak wiadomo, rząd szykuje dla Polaków nowy zakaz. Chodzi o smartfony i korzystanie z nich w szkole. Okazuje się, że zakaz używania telefonów może także obejmować przerwy i zajęcia pozalekcyjne. Tak wynika z projektu ustawy. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:33
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zakaz ostrzejszy, niż sądziliśmy. Koniec z tak spędzanymi przerwami
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Zakaz obejmie także przerwy

Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów także podczas przerw. Tak wynika z projektu ustawy, która właśnie została zaprezentowana przed Sejmem. Już dziś (1 lipca) zaczyna się trzydniowe posiedzenie, na którym zostaną podjęte ważne decyzje, także w tej istotnej dla uczniów oraz ich rodziców, kwestii. Najwyższa pora, wszak do września nie zostało już tak wiele czasu. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Zgodnie z projektem, uczniowie szkół podstawowych - publicznych i niepublicznych - nie będą mogli korzystać ze smartfonów ( i innych urządzeń tego typu) w zakresie nagrywania dźwięku i obrazu w szkole. Jak się teraz dowiedzieliśmy, zakaz ma obejmować także przerwy i inne zajęcia pozalekcyjne, odbywające się w szkolnej placówce. Regulacje mają objąć także zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone w zewnętrznych placówkach. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G77 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Ciemnobrązowy
Smartfon MOTOROLA Moto G77 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Ciemnobrązowy
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Granatowy
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Granatowy
-200 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Jak widać, odcięcie uczniów od telefonów od 1 września 2026 stało się naprawdę realne. Tym bardziej, że Komisja Edukacji i Nauki już jakiś czas temu rekomendowała ustawę zakazującą używania smartfonów w szkołach podstawowych. Co więcej, zakaz obejmie również przedszkola i oddziały przedszkolne. 

Higiena cyfrowa jest istotna, a telefon komórkowy czy inne urządzenia mobilne nie są zabawką, natomiast szkoła jest miejscem, gdzie się uczy kultury, relacji i zdobywa wiedzę.

podsumowała cele ustawy Minister Edukacji i Nauki, Barbara Nowacka. 

Co będzie groziło uczniom za niezdeponowanie telefonów i nie zastosowanie się do przepisów? Tego jeszcze nie wiemy. Kary za niestosowanie się do ustawy będą dyskutowane w najbliższej przyszłości. 

Grand Theft Auto VI
Image
telepolis
zakaz smartfonów w szkołach zakaz smartfonów smartfon zakaz Zakaz korzystania ze smartfona
Źródła zdjęć: wavebreakmedia / Shutterstock
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, gov.pl