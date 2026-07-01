Lidl ma wielkie plany odnośnie do butelkomatów. O co chodzi z wyrzutnią?

Lidl i system kaucyjny. Tu wciąż się dzieje

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Niedawno pisaliśmy, że sieć sklepów Lidl przedłużyła akcję oddawania butelek nie objętych kaucją. Program okazał się strzałem w dziesiątkę, do tego stopnia, że został przedłużony do 30 września 2026 . Nie ma się co dziwić, to prawdziwy ułatwiacz życia - bo kto by chciał się zastanawiać (szczególnie w upały), czy dana butelka i puszka mają znaczek, że są objęte systemem kaucyjnym.

Ale to nie koniec ulepszeń i planów. Teraz Lidl badał kwestię montażu kaucjomatów z dużą wyrzutnią, co mogłoby przyspieszyć proces oddawania butelek i puszek. To dobry kierunek myślenia, skoro sami klienci Lidla w butelkomatach oddali już łącznie pół miliarda opakowań. A liczba zwracanych butelek i puszek stale rośnie. Może jeszcze poszybować w górę teraz, w okresie wakacyjnym, kiedy podczas upałów rośnie poziom kupowanych napojów. Co ciekawe, najwięcej plastikowych butelek oddali klienci sklepu w Wieliczce, a najwięcej metalowych puszek zwrócono w jednym ze sklepów Lidl, w Gdyni.

Lild zamontuje wyrzutnię do butelek?

Rosnąca skala zwrotów, spowodowała, że gorący stał się temat butelkomatów, które będą przyjmowały wiele opakowań na raz, a nie każdą butelkę oddzielnie. Lidl bada temat, ale, póki co, tłumaczy, że o ile w butelkomatach samo oddawanie opakowań jest krótsze, to jednak sam proces skanowania i liczenia i wydawania paragonu przez maszynę trwa tyle samo czasu co teraz. Dlatego też, na ten moment w Lidlach nie przewiduje się tego typu zmian. Sklepy stosują zaawansowane technologicznie urządzenia, które działają dobrze i są w pełni przystosowane do obecnych wymogów systemu. Co zatem z wyrzutniami? Odpowiedź, póki co, jest następująca: