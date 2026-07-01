Tech

Lidl ma wielkie plany odnośnie do butelkomatów. O co chodzi z wyrzutnią?

System kaucyjny wciąż budzi wiele emocji i nieustannie dostarcza tematów do dyskusji. Nic dziwnego, że Lidl ma co do niego wielkie plany. Tym razem top tematem nie jest żadne przedłużenie akcji, ale wielka wyrzutnia do butelek. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:28
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lidl ma wielkie plany odnośnie do butelkomatów. O co chodzi z wyrzutnią?
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Lidl i system kaucyjny. Tu wciąż się dzieje

Dalsza część tekstu pod wideo

Niedawno pisaliśmy, że sieć sklepów Lidl przedłużyła akcję oddawania butelek nie objętych kaucją. Program okazał się strzałem w dziesiątkę, do tego stopnia, że został przedłużony do 30 września 2026 . Nie ma się co dziwić, to prawdziwy ułatwiacz życia - bo kto by chciał się zastanawiać (szczególnie w upały), czy dana butelka i puszka mają znaczek, że są objęte systemem kaucyjnym.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kosz na śmieci BRABANTIA 221521 Bo Touch Bin 60 L Platynowy
Kosz na śmieci BRABANTIA 221521 Bo Touch Bin 60 L Platynowy
-59.95 zł
1079.1 zł - najniższa cena
Kup teraz 1019.15 zł
Kosz na śmieci z pedałem BRABANTIA 304460 NewIcon szczelnie zamykana pokrywa, dno antyposlizgowe 20L Szampański
Kosz na śmieci z pedałem BRABANTIA 304460 NewIcon szczelnie zamykana pokrywa, dno antyposlizgowe 20L Szampański
-38.35 zł
402 zł - najniższa cena
Kup teraz 363.65 zł
Kosz na śmieci z pedałem BRABANTIA 111785 NewIcon szczelna pokrywa, nie przepuszcza zapachów 30L Biały
Kosz na śmieci z pedałem BRABANTIA 111785 NewIcon szczelna pokrywa, nie przepuszcza zapachów 30L Biały
0 zł
360 zł - najniższa cena
Kup teraz 360 zł
Advertisement

Ale to nie koniec ulepszeń i planów. Teraz Lidl badał kwestię montażu kaucjomatów z dużą wyrzutnią, co mogłoby przyspieszyć proces oddawania butelek i puszek. To dobry kierunek myślenia, skoro sami klienci Lidla w butelkomatach oddali już łącznie pół miliarda opakowań. A liczba zwracanych butelek i puszek stale rośnie. Może jeszcze poszybować w górę teraz, w okresie wakacyjnym, kiedy podczas upałów rośnie poziom kupowanych napojów. Co ciekawe, najwięcej plastikowych butelek oddali klienci sklepu w Wieliczce, a najwięcej metalowych puszek zwrócono w jednym ze sklepów Lidl, w Gdyni. 

Lild zamontuje wyrzutnię do butelek?

Rosnąca skala zwrotów, spowodowała, że gorący stał się temat butelkomatów, które będą przyjmowały wiele opakowań na raz, a nie każdą butelkę oddzielnie. Lidl bada temat, ale, póki co, tłumaczy, że o ile w butelkomatach samo oddawanie opakowań jest krótsze, to jednak sam proces skanowania i liczenia i wydawania paragonu przez maszynę trwa tyle samo czasu co teraz. Dlatego też, na ten moment w Lidlach nie przewiduje się tego typu zmian. Sklepy stosują zaawansowane technologicznie urządzenia, które działają dobrze i są w pełni przystosowane do obecnych wymogów systemu. Co zatem z wyrzutniami? Odpowiedź, póki co, jest następująca:

Narazie tego typu urządzenia w Lidlach nie staną. 

Maszynka do lodów Gorenje
Image
telepolis
Lidl butelkomaty Lidl butelkomat system kaucyjny
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, Lidl