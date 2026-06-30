Nowy OnePlus ma gigantyczną baterię 8000 mAh i niezłą cenę

OnePlus N6 to przedstawiciel całkiem nowej serii smartfonów marki – budżetowych modeli, którym nie brakuje jednak mocnych atutów. Są też jednak kompromisy, a cena, choć przystępna, niestety nie jest tak niska, jak sugerowały pierwsze przecieki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ekran IPS HD+ i układ Dimensity

Najmocniejszym punktem specyfikacji OnePlus N6 jest ogromny akumulator o pojemności aż 8000 mAh, który ma zapewniać do 3 dni intensywnego użytkowania. Do dyspozycji otrzymujemy także szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 45 W oraz funkcję ładowania zwrotnego o mocy 5 W, zmieniającą telefon w powerbank dla akcesoriów. Cennym dodatkiem jest funkcja zasilania obejściowego, która podczas grania lub streamowania kieruje prąd bezpośrednio do podzespołów z pominięciem baterii, co wydłuża jej żywotność.

OnePlus N6 wyróżnia się także pancerną konstrukcją ArmorShell, która spełnia wojskowe standardy MIL-STD-810H. Smartfon przetrwał testy laboratoryjne obejmujące skrajne temperatury od −60 do 65 stopni Celsjusza, zamiecie śnieżne, lodowe i piaskowe, a także mgłę solną oraz 25 następujących po sobie upadków na twarde podłoże. Konstrukcję wzmocniono aluminiową ramą i specjalnymi poduszkami powietrznymi w narożnikach, a całość uszczelniono przed pyłem i zachlapaniami zgodnie z normą IP65.

Przedni panel urządzenia zajmuje spory wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala. Niestety, jest to tylko matryca IPS, a do tego w skromnej rozdzielczości HD+, przynajmniej z odświeżaniem 120 Hz. Maksymalna jasność w trybie HBM sięga 1200 nitów, co przełoży się na dobrą czytelność w pełnym słońcu.

Za wydajność odpowiada budżetowy układ MediaTek Dimensity 6360 Apex (6 nm) współpracujący z systemem chłodzenia z komorą parową o powierzchni 5300 mm². Nie jest to demon szybkości, o czym świadczy ujawniany wynik w benchmarku AnTuTu – około 615 800 punktów.

W specyfikacji znajdziemy też głośniki z trybem Ultra Volume, potrafiącym podbić głośność o 400%, a także boczny czytnik linii papilarnych, hybrydowy slot na karty pamięci microSD (do 2 TB) oraz obsługę sieci 5G i standardu Wi-Fi 6. W sekcji foto znajdziemy aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z obiektywem f/1.8 oraz przednią jednostkę 8 Mpix do selfie i wideorozmów.

Smartfon debiutuje z systemem Android 16 i nakładką OxygenOS 16, a producent obiecuje 2 duże aktualizacje systemu oraz 3 lata poprawek bezpieczeństwa. Smartfon ma spory zestaw funkcji sztucznej inteligencji.

Smartfon w wersji z 4 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane został wyceniony w Indiach na 22 999 rupii (około 916 zł). Za wariant wyposażony w 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej przyjdzie zapłacić 24 999 rupii (około 996 zł). Wcześniejsze szacunki mówiły o cenie poniżej 20 tys. rupii, czyli w przeliczeniu około 770 zł. Nie wiadomo jeszcze, czy OnePlus N6 wejdzie na rynki globalne.