Sprzęt

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Marka ECOVACS Robotics zorganizowała swoje pierwsze w Polsce spotkanie prasowe, podczas którego zaprezentowała najnowsze portfolio inteligentnych urządzeń domowych. W roli głównej wystąpił robot sprzątający DEEBOT X12 OmniCyclone, a towarzyszyły mu kosiarki automatyczne z serii GOAT oraz roboty do mycia okien z linii WINBOT. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 21:05
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Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę
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Wydarzenie stało się również okazją do ogłoszenia, że oficjalnym dystrybutorem marki w naszym kraju została firma DLF Trade. 

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Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Robot DEEBOT X12 OmniCyclone 

Flagowy model DEEBOT X12 OmniCyclone wyróżnia się technologią FocusJet, która wstępnie rozmiękcza nawet zaschnięte plamy. Urządzenie wyposażono w osłonę Mop Roller Smart Cover, która unosi i zabezpiecza rolkę mopa podczas wjazdu na dywany, chroniąc ich włosie. 

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Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

System BLAST generuje przepływ powietrza na poziomie 22 l/s i potężną moc ssania 22000 Pa, co gwarantuje skuteczne zbieranie kurzu czy sierści, z kolei mechanizm ZeroTangle 4.0 zapobiega ich wplątywaniu się w szczotki. 

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Bezworkowa stacja OMNI oferuje funkcję oczyszczania wewnętrznych ścianek Quick-clean Scraper Ring za pomocą jednego przycisku, a także mieści dwa pojemniki na różne płyny czyszczące, między którymi system przełącza się automatycznie w wyznaczonych strefach.  

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

W ofercie pojawiły się też mniejsze modele idealne do ciasnych przestrzeni, czyli T90 PRO OMNI oraz T50 OMNI Gen 3. Pierwszy z nich bez problemu pokonuje progi do 4 cm dzięki funkcji TruePass, unosi mop na 20 mm i oferuje cichą pracę przy wysokiej mocy ssania. 

Drugi wykorzystuje system TruEdge 2.0, który dzięki ruchomemu mopowi i bocznej szczotce czyści podłogę zaledwie 1 mm od krawędzi mebli i ścian. Gamę zamyka model T30e OMNI o mocy 20000 Pa z systemami precyzyjnego mapowania przestrzeni TrueMapping 2.0 i skutecznym usuwaniem owijających się włosów.  

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Roboty koszące GOAT

Prawdziwą rewolucję w ogrodzie mają przynieść roboty koszące GOAT, które jako pierwsze na rynku dysponują wbudowaną podkaszarką żyłkową TruEdge wspieraną przez sztuczną inteligencję. 

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Dzięki temu sprzęt automatycznie kosi trawnik i jednocześnie precyzyjnie docina jego krawędzie, co dotychczas wymagało ręcznych poprawek. Modele te korzystają z kamer AI rozpoznających granice trawnika oraz systemu nawigacji HoloScope 360, radząc sobie nawet w skomplikowanych ogrodach. 

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę
Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Do większych i średnich parceli dedykowane są wydajne wersje GOAT A3000 i A1600 LiDAR PRO, natomiast warianty GOAT O1200 LiDAR PRO oraz O800 RTK z systemem AIVI 3D bez trudu omijają gęsto rozsiane przeszkody i przeciskają się przez wąskie ścieżki.  

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Roboty do mycia szyb WINBOT 

W segmencie mycia szyb wizytówka marki pozostaje seria WINBOT. Najbardziej zaawansowany WINBOT W3 OMNI wprowadza system bezdotykowego czyszczenia nakładek Vortex Wash bezpośrednio w stacji dokującej. Urządzenie trzyma się powierzchni z siłą ponad 800 N, a za idealną czystość odpowiada ulepszony algorytm WIN-SLAM 5.0, potrójny spryskiwacz oraz docierająca do krawędzi technologia TruEdge Scrubber. 

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Użytkownik ma do dyspozycji 8 trybów pracy i 12-stopniowy system bezpieczeństwa, a robot komunikuje się w języku polskim. 

Podobne systemy bezpieczeństwa oraz wbudowany akumulator pozwalający na 110 minut bezprzewodowej pracy i umycie do 55 m² powierzchni oferuje model WINBOT W2S OMNI. 

Dla mniejszych lub nietypowych przeszkleń z kratami stworzono kompaktowy WINBOT MINI 2 o wymiarach 21,5 cm na 5,5 cm, który potrafi utrzymać się na szybie przez 30 minut po odcięciu prądu i ma siłę ssącą 8000 Pa.  

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Robot do czyszczenia basenów: ULTRAMARINE P1

Nowością wykraczającą poza dom i ogród jest ULTRAMARINE P1 – bezprzewodowy robot do czyszczenia basenów o wydajności filtracji rzędu 18 tys. l/h. Ma dwuwarstwowy filtr o skuteczności 99%, cztery szczotki szorujące oraz obudowę o klasie wodoszczelności IP68, odporną na chlor i UV. Bateria o pojemności 5200 mAh pozwala mu na pracę do 3 godzin i uprzątnięcie do 180 m² powierzchni dna i ścian basenu.

Kosiarka z AI i pogromca zaschniętych plam. Sprawdziłem, czym ECOVACS chce podbić Polskę

Ceny i dostępność

Prezentowane na wydarzeniu urządzenia – poza robotem do czyszczenia basenów – są już dostępne w Polsce, w sugerowanych cenach detalicznych wynoszących:

  • DEEBOT X12 OmniCyclone: 5999 zł,
  • DEEBOT T90 PRO OMNI: 3399 zł,
  • DEEBOT T50 OMNI GEN 3: 2149 zł,
  • DEEBOT T30e OMNI: 1699 zł.
  • GOAT O800 RTK: 3499 zł,
  • GOAT O1200 LiDAR PRO: 4299 zł,
  • GOAT A1600 LiDAR PRO: 6499 zł,
  • GOAT A3000 LiDAR PRO: 9499 zł. 
  • WINBOT W3 OMNI: 2999 zł.
  • WINBOT W25 OMNI: 2699 zł,
  • WINBOT MINI 2: 1299 zł,
  • ULTRAMARINE P1: 2399 zł.
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telepolis
robot sprzątający Ecovacs ECOVACS Robotics DEEBOT X12 OmniCyclone  Roboty koszące GOAT GOAT WINBOT  ULTRAMARINE P1
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ECOVACS Robotics