Sprzęt

NVIDIA rezygnuje z nowej, taniej karty. Partnerzy błądzą we mgle

Wbrew pozorom tym razem nie ma za czym płakać. Korzyść dla graczy byłaby znikoma, a cena z pewnością wyższa niż za "normalną" wersję.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:37
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NVIDIA rezygnuje z nowej, taniej karty. Partnerzy błądzą we mgle
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Od kilku miesięcy plotkowało się, że NVIDIA planuje powiększyć swoją ofertę dla graczy w niskim segmencie cenowym. Nowością miał być GeForce RTX 5050 z 9 GB VRAM. Specyfikacja GPU pozostałaby bez zmian, ale dostalibyśmy o 12,5% więcej pamięci i o 5% wyższe transfery. Wygląda jednak na to, że wycofano się z tego pomysłu.

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To od początku był bardzo dziwny i wątpliwy pomysł

MEGAsizeGPU, czyli znane i sprawdzone w branży źródło, twierdzi iż opisywana karta graficzna została anulowana lub przesunięta na bliżej nieokreśloną przyszłość. Również partnerzy (czyli firmy jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inne) nic nowego o niej nie wiedzą. Oficjalnym powodem może być wskrzeszenie GeForce RTX 3060 12 GB.

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Model ten nie tylko z grubsza atakuje tą samą półkę cenowo-wydajnościową, ale korzysta ze starszego i tańszego standardu GDDR6 oraz powstaje w fabrykach Samsunga, a nie TSMC. Tym samym jego produkcja jest dla Zielonych dużo tańsza, a moce wytwórcze w litografii 4 nm zostają zwolnione dla droższych GPU z serii GeForce RTX 5000 i akceleratorów AI.

Oczywiście NVIDIA może jeszcze wrócić do GeForce RTX 5050 9 GB, jeśli zmienią się ceny lub dostępność pamięci GDDR7. Dziś jednak wszystko wskazuje na to, że wariant ten nie znajduje się w planie wydawniczym giganta na najbliższe miesiące. Ale może to i dobrze?

PNY GeForce RTX 5060 Dual 8 GB
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telepolis
Nvidia karta graficzna GPU NVIDIA Blackwell GeForce RTX 5000 GeForce RTX 5050
Źródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: Zed_Wang@X, VideoCardz, oprac. własne