NVIDIA rezygnuje z nowej, taniej karty. Partnerzy błądzą we mgle

Od kilku miesięcy plotkowało się, że NVIDIA planuje powiększyć swoją ofertę dla graczy w niskim segmencie cenowym. Nowością miał być GeForce RTX 5050 z 9 GB VRAM. Specyfikacja GPU pozostałaby bez zmian, ale dostalibyśmy o 12,5% więcej pamięci i o 5% wyższe transfery. Wygląda jednak na to, że wycofano się z tego pomysłu.

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To od początku był bardzo dziwny i wątpliwy pomysł

MEGAsizeGPU, czyli znane i sprawdzone w branży źródło, twierdzi iż opisywana karta graficzna została anulowana lub przesunięta na bliżej nieokreśloną przyszłość. Również partnerzy (czyli firmy jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inne) nic nowego o niej nie wiedzą. Oficjalnym powodem może być wskrzeszenie GeForce RTX 3060 12 GB.

Model ten nie tylko z grubsza atakuje tą samą półkę cenowo-wydajnościową, ale korzysta ze starszego i tańszego standardu GDDR6 oraz powstaje w fabrykach Samsunga, a nie TSMC. Tym samym jego produkcja jest dla Zielonych dużo tańsza, a moce wytwórcze w litografii 4 nm zostają zwolnione dla droższych GPU z serii GeForce RTX 5000 i akceleratorów AI.