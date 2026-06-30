Gratka dla ludzi ceniących prywatność. Proton staje się lepszy

Proton nie zamierza oddawać pola OpenAI, Google, Anthropic czy xAI. Firma znana głównie z bezpiecznej poczty, VPN i usług chmurowych pokazała Lumo 2.0, czyli dużą aktualizację swojego prywatnego chatbota AI. Główna myśl przewodnia pozostaje ta sama: sztuczna inteligencja ma pomagać, ale nie kosztem prywatności użytkownika.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lumo 2.0 jest już dostępne dla wszystkich, także za darmo

Od teraz Lumo potrafi analizować zdjęcia, edytować grafiki oraz generować nowe ilustracje na podstawie poleceń tekstowych. Można więc wrzucić zrzut ekranu, wykres, dokument albo zdjęcie i poprosić narzędzie o opis, analizę lub przeróbki. Proton podkreśla, że także w przypadku obrazów działa architektura szyfrowania z zerowym dostępem.

Nowa wersja ma być też wyraźnie mocniejsza. Proton deklaruje, że Lumo 2.0 odpowiada na codzienne zapytania nawet o 76% szybciej. Do tego dochodzi nowy tryb "Thinking", przeznaczony do bardziej złożonych pytań i problemów wymagających rozumowania krok po kroku. Firma chwali się również wynikami w Artificial Analysis Intelligence Index, gdzie Lumo 2.0 Lite ma wypadać o 127% lepiej niż Lumo 1.4, a Lumo 2.0 Max o 240% lepiej.

Rozbudowano także Projekty, czyli przestrzenie robocze pozwalające łączyć rozmowy z dokumentami i innymi usługami Protona. Pojawia się pamięć kontrolowana przez użytkownika, dzięki której Lumo może zapamiętywać preferencje, styl pracy i kontekst z poprzednich sesji. Ważne jest jednak to, że użytkownik ma decydować, co asystent pamięta, co ma zapomnieć i czego w ogóle nie powinien zapisywać.

Proton dodał również bardziej zaawansowane wyszukiwanie w sieci. Lumo 2.0 ma korzystać z aktualnych wyników, podawać źródła i lepiej radzić sobie z pytaniami dotyczącymi bieżących wydarzeń, finansów czy pogody. To istotna zmiana, bo prywatne chatboty często przegrywały z największymi graczami funkcjonalnością.