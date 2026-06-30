Gratka dla ludzi ceniących prywatność. Proton staje się lepszy
Wiele osób nie ufa dużym korporacjom i trudno im się dziwić. Na szczęście na rynku są jeszcze firmy, które nie żerują na naszych danych.
Proton nie zamierza oddawać pola OpenAI, Google, Anthropic czy xAI. Firma znana głównie z bezpiecznej poczty, VPN i usług chmurowych pokazała Lumo 2.0, czyli dużą aktualizację swojego prywatnego chatbota AI. Główna myśl przewodnia pozostaje ta sama: sztuczna inteligencja ma pomagać, ale nie kosztem prywatności użytkownika.
Lumo 2.0 jest już dostępne dla wszystkich, także za darmo
Od teraz Lumo potrafi analizować zdjęcia, edytować grafiki oraz generować nowe ilustracje na podstawie poleceń tekstowych. Można więc wrzucić zrzut ekranu, wykres, dokument albo zdjęcie i poprosić narzędzie o opis, analizę lub przeróbki. Proton podkreśla, że także w przypadku obrazów działa architektura szyfrowania z zerowym dostępem.
Nowa wersja ma być też wyraźnie mocniejsza. Proton deklaruje, że Lumo 2.0 odpowiada na codzienne zapytania nawet o 76% szybciej. Do tego dochodzi nowy tryb "Thinking", przeznaczony do bardziej złożonych pytań i problemów wymagających rozumowania krok po kroku. Firma chwali się również wynikami w Artificial Analysis Intelligence Index, gdzie Lumo 2.0 Lite ma wypadać o 127% lepiej niż Lumo 1.4, a Lumo 2.0 Max o 240% lepiej.
Rozbudowano także Projekty, czyli przestrzenie robocze pozwalające łączyć rozmowy z dokumentami i innymi usługami Protona. Pojawia się pamięć kontrolowana przez użytkownika, dzięki której Lumo może zapamiętywać preferencje, styl pracy i kontekst z poprzednich sesji. Ważne jest jednak to, że użytkownik ma decydować, co asystent pamięta, co ma zapomnieć i czego w ogóle nie powinien zapisywać.
Proton dodał również bardziej zaawansowane wyszukiwanie w sieci. Lumo 2.0 ma korzystać z aktualnych wyników, podawać źródła i lepiej radzić sobie z pytaniami dotyczącymi bieżących wydarzeń, finansów czy pogody. To istotna zmiana, bo prywatne chatboty często przegrywały z największymi graczami funkcjonalnością.
Lumo 2.0 jest już dostępne dla wszystkich. Z chatbota można korzystać za darmo, choć Proton oferuje też płatne warianty Plus i Professional, które dają większe limity oraz dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji.