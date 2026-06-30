Sprzęt

Kupujesz Nintendo Switch 2? Trzeba uważać, pojawiła się nowa wersja

Japończycy cichaczem chcą poprawić swojego handhelda, który dostanie nowy ekran. Części są już w obiegu, ale nadal jest sporo niewiadomych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:38
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kupujesz Nintendo Switch 2? Trzeba uważać, pojawiła się nowa wersja
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nintendo Switch 2 to wciąż jedna z najciekawszych konsol przenośnych, choć niekoniecznie idealna. Od premiery gracze i recenzenci zwracali uwagę na słaby punkt urządzenia. Chodzi o ekran LCD. Największym problemem ma być smużenie, wynikające z wolnego czasu reakcji. Według analiz panel zastosowany w Switch 2 jest pod tym względem wyraźnie gorszy nawet od ekranu z pierwszego Switcha.

Dalsza część tekstu pod wideo

Większość fanów i tak wciąż czeka na wersję OLED

Wygląda jednak na to, że Nintendo szykuje sprzętową poprawkę. W chińskiej dystrybucji zauważono nową matrycę oznaczoną jako V2. Producentem jest podobno japoński Sharpa, podczas gdy wcześniej był to Innolux. Inaczej wyglądają odsłonięte obwody, złącze oraz taśmy, co może sugerować poważniejszą zmianę konstrukcyjną.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola LENOVO Legion Go S Steam Os Fioletowy
Konsola LENOVO Legion Go S Steam Os Fioletowy
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Konsola AYANEO S2 Pro 16/512GB Biały
Konsola AYANEO S2 Pro 16/512GB Biały
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Konsola LENOVO Legion Go S Biały
Konsola LENOVO Legion Go S Biały
0 zł
2399 zł - najniższa cena
Kup teraz 2399 zł
Advertisement

Niestety, Nintendo nie komentuje sprawy, a więc na razie nie wiadomo, jakie dokładnie korzyści przyniesie nowy ekran. Oprócz wspomnianego czasu reakcji może być to też wyższa jasność czy lepsza obsługa treści HDR. Dodatkowo panel montowany przez Innolux i tak korzystał ze szkła LTPS od Sharpa, więc sama nazwa producenta nie wyjaśnia jeszcze całej sprawy.

A new model of Switch 2 LCD panel, most likely by Sharp, has surfaced on a Chinese resale site (img 1). Compared with the launch model from Innolux (img 2), the exposed circuit, connector, and cables are significantly different (imgs 3-4), indicating an updated design—not merely a minor revision. 1/

[image or embed]

— Nintendo Patents Watch (@ninpatentswatch.bsky.social) 29 czerwca 2026 19:19

Największe pytanie brzmi teraz, jak Japończycy wprowadzą ewentualną zmianę? Najlepszym scenariuszem dla kupujących byłoby zastąpienie obecnego panelu lepszą wersją, bez mieszania modeli na rynku. Acz bardziej prawdopodobne, że w sklepach równolegle będą dostępne konsole z różnymi ekranami, a klient nie będzie wiedział, na który wariant trafi. Tak czy siak wszyscy woleliby aby pojawiła się wreszcie wersja OLED...

LG UltraGear 32GS95UV-B (31,5", 4K, 240 Hz, OLED)
Image
telepolis
handheld nintendo konsola do gier Nintendo Switch 2 przenośna konsola konsola przenośna
Źródła zdjęć: Nintendo Life
Źródła tekstu: Nintendo Patents Watch@Bluesky, Oprac. własne