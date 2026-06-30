Kupujesz Nintendo Switch 2? Trzeba uważać, pojawiła się nowa wersja

Nintendo Switch 2 to wciąż jedna z najciekawszych konsol przenośnych, choć niekoniecznie idealna. Od premiery gracze i recenzenci zwracali uwagę na słaby punkt urządzenia. Chodzi o ekran LCD. Największym problemem ma być smużenie, wynikające z wolnego czasu reakcji. Według analiz panel zastosowany w Switch 2 jest pod tym względem wyraźnie gorszy nawet od ekranu z pierwszego Switcha.

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Wygląda jednak na to, że Nintendo szykuje sprzętową poprawkę. W chińskiej dystrybucji zauważono nową matrycę oznaczoną jako V2. Producentem jest podobno japoński Sharpa, podczas gdy wcześniej był to Innolux. Inaczej wyglądają odsłonięte obwody, złącze oraz taśmy, co może sugerować poważniejszą zmianę konstrukcyjną.

Niestety, Nintendo nie komentuje sprawy, a więc na razie nie wiadomo, jakie dokładnie korzyści przyniesie nowy ekran. Oprócz wspomnianego czasu reakcji może być to też wyższa jasność czy lepsza obsługa treści HDR. Dodatkowo panel montowany przez Innolux i tak korzystał ze szkła LTPS od Sharpa, więc sama nazwa producenta nie wyjaśnia jeszcze całej sprawy.

A new model of Switch 2 LCD panel, most likely by Sharp, has surfaced on a Chinese resale site (img 1). Compared with the launch model from Innolux (img 2), the exposed circuit, connector, and cables are significantly different (imgs 3-4), indicating an updated design—not merely a minor revision. 1/



[image or embed] — Nintendo Patents Watch (@ninpatentswatch.bsky.social) 29 czerwca 2026 19:19