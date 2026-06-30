JBL z nowym dźwiękowym terrorystą. Na wakacje jak znalazł

Konstrukcja JBL Charge Essential 3 SE została solidnie zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi, co potwierdza certyfikat IP67 gwarantujący pełną odporność na pył oraz zanurzenie w wodzie. Producent zadbał również o ochronę przed skutkami upadków. Sprzęt sprawdzi się więc podczas wakacyjnych wyjazdów – czy to nad morze, jezioro, czy do domku na działce.

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Jak zaznacza producent, w obudowie o wymiarach 223 x 96,5 x 94 mm i wadze 0,96 kg zastosowano tworzywa sztuczne oraz tkaniny pochodzące z recyklingu, a magnes przetwornika wykonano z materiałów z odzysku.

Za jakość dźwięku odpowiada zestaw składający się z głośnika niskotonowego o wymiarach 52 mm x 90 mm i mocy 30 W RMS oraz głośnika wysokotonowego o średnicy 20 mm i mocy 10 W RMS. Całość uzupełniają 2 pasywne radiatory basowe.

Sprzęt pracuje w paśmie przenoszenia 60 Hz-20 kHz. Za łączność odpowiada moduł Bluetooth 5.4 obsługujący kodeki SBC, AAC i energooszczędny LC3. Wartą uwagi nowością w tym modelu jest wsparcie dla technologii Auracast. Pozwala ona na bezprzewodowe spięcie dwóch głośników w klasyczny system stereo lub połączenie wielu kompatybilnych głośników JBL w celu nagłośnienia większej przestrzeni z jednego źródła dźwięku.

Zarządzanie parametrami pracy, personalizacja brzmienia oraz instalacja aktualizacji oprogramowania odbywają się za pośrednictwem aplikacji mobilnej JBL Portable.

Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 27 Wh (odpowiednik 3,6 V / 7500 mAh) zapewnia do 20 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. Pełne ładowanie ogniwa prądem 5 V / 3 A trwa 4 godziny i odbywa się za pomocą portu USB-C.

Głośnik zachował również swoją funkcję powerbanku, dzięki czemu za pomocą tego samego złącza USB-C można podładować smartfon lub inne urządzenia mobilne bez konieczności przerywania imprezy.