Sprzęt

To może być drugie życie DDR4. Meta znalazła sposób na tańszy RAM

Zakup nowoczesnych modułów RAM to już nie tylko problem dla Kowalskich i Nowaków, ale również największych korporacji. Zespół Marka Zukerberga opracował więc dość niestandardowe, ale sprytne rozwiązanie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:09
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To może być drugie życie DDR4. Meta znalazła sposób na tańszy RAM
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Ceny pamięci DDR5 biją kolejne rekordy, a popyt wyraźnie przewyższa podaż. Dla gigantów technologicznych to poważny problem, bo rozbudowa centrów danych pochłania ogromne ilości RAM-u. Meta postanowiła więc sięgnąć po nietypowe rozwiązanie: odzyskuje moduły DDR4 ze starszych serwerów i montuje je w nowych maszynach.

To może być drugie życie DDR4. Meta znalazła sposób na tańszy RAM

Jest taniej, ale zdecydowanie mniej wydajnie

Nie jest to jednak zwykłe przekładanie kości z jednego komputera do drugiego. Nowe serwery należące do firmy Marka Zuckerberga korzystają z procesorów AMD EPYC "Turin", które natywnie obsługują pamięć DDR5. Aby podłączyć do nich starsze moduły DDR4, Amerykanie opracowali własny układ Vistara. To specjalny akcelerator CXL, który działa jako pomost między nowoczesną platformą a recyklingowanymi pamięciami.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM PATRIOT Viper Steel 16GB (2x8GB) DDR4 3600MT/s CL18
Pamięć RAM PATRIOT Viper Steel 16GB (2x8GB) DDR4 3600MT/s CL18
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MT/s CL36
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MT/s CL36
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 6000MT/s CL36
Pamięć RAM CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 6000MT/s CL36
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Omawiany ASIC wykorzystuje rdzenie RISC-V i komunikuje się z serwerem przez interfejs PCI Expess 5.0. Jeden taki układ może zapewnić do 256 GB dodatkowej pamięci DDR4, choć obecnie Meta wykorzystuje konfiguracje po 128 GB z modułami 32 GB. W praktyce jedna maszyna dostaje 768 GB pamięci DDR5-6400 oraz 256 GB DDR4-2400, co razem daje 1 TB RAM-u.

To może być drugie życie DDR4. Meta znalazła sposób na tańszy RAM

Oczywiście różnice w wydajności są kolosalne - DDR5 oferuje 614 GB/s przepustowości, podczas gdy DDR4 podłączone przez CXL zapewnia 76 GB/s. Również opóźnienia są zauważalnie większe. Meta traktuje ją więc jako osobny, wolniejszy poziom pamięci, który służy do przechowywania tak zwanych zimnych stron pamięci (tj. na rzadziej używane dane).

Dla hiperskalerów może to być bardzo kusząca wizja, szczególnie w czasach, gdy RAM drożeje, a kolejne centra danych rosną jak grzyby po deszczu. Nad podobnym projektem pracuje też koreański start-up Panmnesia, który zapowiada, że ich rozwiązanie pozwoli skalować wspólne pule pamięci nawet do 64 węzłów obliczeniowych.

GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30
Image
telepolis
amd centra danych RAM RISC-V DDR4 Meta DDR5 centra danych ai
Źródła zdjęć: Shutterstock, Meta
Źródła tekstu: Meta, Tom's Hardware, Oprac. własne