Pierwszy na świecie taki tablet. Ma chłodzenie cieczą i potężne wnętrze

Redmagic nie odpuszcza rynku tabletów i wprowadza kolejną generację gamingowego modelu dla graczy, który stanowi interesującą propozycję nie tylko fanów gier. To sprzęt, który może zainteresować osoby poszukujące relatywnie niewielkiego urządzenia, ale o bardzo dużej mocy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ekran OLED i najmocniejszy Snapdragon

Pierwszym atutem tabletu Redmagic Gaming Tablet 5 Pro jest ekran. Jest to matryca OLED o przekątnej 9,06 cala i rozdzielczości 2,4K. Wyświetlacz charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 185 Hz oraz maksymalną jasnością sięgającą 1600 nitów.

Drugi atut to moc i kultura pracy. Jest to pierwszy na rynku kompaktowy tablet dla graczy, który został wyposażony w system aktywnego chłodzenia cieczą oraz widoczne podświetlenie RGB. Sercem urządzenia jest topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, który współpracuje z układem gamingowym RedCore R4 oraz systemem optymalizacji Energy Cube 3.0. System chłodzenia wykorzystuje fluorowany płyn chłodzący, który jest wprawiany w ruch przez mikropompę o grubości 0,48 mm. Za wydajność odpowiada też połączenie pamięci RAM w standardzie LPDDR5X (10667 Mbps) i masowej UFS 4.1 (4200MB/s).

Łączność zapewnia Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i NFC. Tablet został również wyposażony w 2 porty USB-C (USB 3.2 Gen2 i USB 2.0), co ułatwia ładowanie podczas gry w orientacji poziomej oraz pozwala na bezpośrednie zasilanie podzespołów z pominięciem ogniwa. Sprzęt jest zasilany przez baterię o pojemności 8300 mAh. Wersja przeznaczona na rynek chiński obsługuje szybkie ładowanie o mocy 80 W.

Redmagic Gaming Tablet 5 Pro ma 6,9 mm grubości, waży 363 g. Konstrukcja tabletu wyróżnia się całkowicie płaskim tylnym panelem bez wystającego modułu aparatu.

Sprzedaż tabletu w Chinach rusza już dziś. Ceny zaczynają się od 5299 juanów (około 2915 zł) za wersję z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Najpotężniejsza konfiguracja, oferująca 16 GB RAM oraz 1 TB pamięci dyskowej, została wyceniona na 6999 juanów (około 3850 zł).