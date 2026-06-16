Lidl przedłuża lubianą akcję. Klienci dostali jeszcze 3 miesiące

Koniec akcji jednak 30 września 2026

Taką datę końca akcji odbierania butelek oraz puszek nie objętych kaucją, przewiduje Lidl. A program okazał się strzałem w dziesiątkę. Od momentu wprowadzenia, cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. Nic dziwnego, to prawdziwy ułatwiacz życia - nie trzeba się zastanawiać, ani wpatrywać, czy dana butelka i puszka mają znaczek, że są objęte systemem kaucyjnym. Klienci oddają chętnie, choć za każde opakowanie otrzymują, nie 50, ale 10 groszy na zakupy. Jak widać, lepszy rydz niż nic, a już na pewno niż odprawienie z kwitkiem i powrót z naręczem niechcianych butelek do domu.

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Lidl jako jedna z pierwszych sieci handlowych, uruchomił w kwietniu ubiegłego roku, butelkomaty we wszystkich swoich placówkach. Testował zbiórkę opakowań zanim jeszcze został nałożony taki obowiązek. Dziś takich butelkomatów sieć Lidl posiada ponad 950. Jest to całkiem imponujący wynik.

Klienci tej sieci od razu zaczęli bardzo ochoczo korzystać z możliwości zwrotu opakowań. I tak zostało. Nadal butelki i puszki są aktywnie oddawane, a należne środki odbierane, zgodnie z zasadami.