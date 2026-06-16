Tech

Lidl przedłuża lubianą akcję. Klienci dostali jeszcze 3 miesiące

Każde przedłużenie akcji, związanej z dodatkową gotówką, cieszy klientów. Jak poinformował Portal Spożywczy, Lidl przedłuża program przyjmowania puszek i butelek plastikowych nie objętych kaucją. Pierwotnie, cała akcja miała skończyć się z końcem czerwca, ale wszystko wskazuje na to, że klienci zyskają dodatkowe 3 miesiące.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:24
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lidl przedłuża lubianą akcję. Klienci dostali jeszcze 3 miesiące
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Koniec akcji jednak 30 września 2026

Taką datę końca akcji odbierania butelek oraz puszek nie objętych kaucją, przewiduje Lidl. A program okazał się strzałem w dziesiątkę. Od momentu wprowadzenia, cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. Nic dziwnego, to prawdziwy ułatwiacz życia - nie trzeba się zastanawiać, ani wpatrywać, czy dana butelka i puszka mają znaczek, że są objęte systemem kaucyjnym. Klienci oddają chętnie, choć za każde opakowanie otrzymują, nie 50, ale 10 groszy na zakupy. Jak widać, lepszy rydz niż nic, a już na pewno niż odprawienie z kwitkiem i powrót z naręczem niechcianych butelek do domu. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Lidl jako jedna z pierwszych sieci handlowych, uruchomił w kwietniu ubiegłego roku, butelkomaty we wszystkich swoich placówkach. Testował zbiórkę opakowań zanim jeszcze został nałożony taki obowiązek. Dziś takich butelkomatów sieć Lidl posiada ponad 950. Jest to całkiem imponujący wynik.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kosz na śmieci PRACTIC Bini 15100643 25L Czarno-niebieski
Kosz na śmieci PRACTIC Bini 15100643 25L Czarno-niebieski
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Kosz na śmieci PRACTIC Bini 15100653 25L Czarno-zielony
Kosz na śmieci PRACTIC Bini 15100653 25L Czarno-zielony
0 zł
23.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 23.99 zł
Kosz na śmieci CURVER 249842 3x25L
Kosz na śmieci CURVER 249842 3x25L
0 zł
69.84 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.84 zł
Advertisement

Klienci tej sieci od razu zaczęli bardzo ochoczo korzystać z możliwości zwrotu opakowań. I tak zostało. Nadal butelki i puszki są aktywnie oddawane, a należne środki odbierane, zgodnie z zasadami. 

Przypominamy, że Lidl przyjmuje opakowania z logo polskiego systemu kaucyjnego, niezależnie od tego, gdzie zostały one kupione. Zwrot kaucji można odbierać w formie gotówki, a także bonu na zakupy. Aby odzyskać kaucję, należy okazać wydruk z butelkomatu przy kasach. Obok tego systemu, Lidl utrzymuje własną promocję na opakowania niekaucyjne. 

Maszynka do lodów Unold
Image
telepolis
Lidl butelkomaty butelkomat Lidl butelkomat system kaucyjny system kaucyjny zwrot gotówki promocje lidla Lidl nowa usługa
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: portalspożywczy.pl, Lidl