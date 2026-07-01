Roborock za półdarmo w wakacyjnej promocji

Rocking Summer Delightfully: Roborock obniża ceny nawet o 47% w letniej promocji

Lato to czas, w którym Twój dom powinien być oazą spokoju i relaksu, a nie kolejnym polem bitwy z codziennymi obowiązkami. Właśnie dlatego dzisiaj rusza wielka letnia wyprzedaż pod hasłem „Rocking Summer Delightfully”.

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Przez cały lipiec 2026 roku marka Roborock obniża ceny aż 30 najpopularniejszych robotów sprzątających oraz odkurzaczy pionowych (wet-and-dry). To doskonała okazja, by zautomatyzować domowe porządki i zyskać bezcenny, wakacyjny czas wyłącznie dla siebie. Szczególnie teraz, gdy upały tak bardzo dają nam w kość i sprzątanie to ostatnia z rzeczy, na jaką mamy ochotę.

Promocją objęte są zarówno flagowe modele dla najbardziej wymagających, jak i świetnie wycenione urządzenia z segmentu mid-range. Wybrane sprzęty można teraz kupić nawet o 47% taniej, a specjalne zestawy z użytecznymi akcesoriami zgarniemy za symboliczną złotówkę.

Zebrałam najciekawsze promocje w poniższej tabeli:



Z całej tej gromadki najbardziej w oczy rzucają się Roborock Saros 20 i Saros 20 Complete. To najbardziej zaawansowany sprzęt w ofercie producenta, zaprojektowany z myślą o skomplikowanych układach pomieszczeń. Dzięki adaptacyjnemu podwoziu AdaptiLift Chassis 3.0 robot bez problemu pokonuje progi o wysokości do 8,8 cm, a potężna moc ssania 36 000 Pa gwarantuje głębokie czyszczenie dywanów. Z kolei stacja RockDock całkowicie automatyzuje obsługę urządzenia — od mycia mopów w temperaturze 100°C, po suszenie i opróżnianie pojemnika.

Qrevo Edge 2 Pro to z kolei prawdziwy mistrz dywanów i idealne rozwiązanie dla domów z dziećmi, czworonogami i dużą ilością wykładzin. Oferuje moc ssania na poziomie 25 000 Pa, a jego innowacyjne podwozie unosi się nad grubymi dywanami (do 3 cm), zapobiegawczo pozostawiając mopy w stacji dokującej, by chronić tkaniny przed wilgocią.