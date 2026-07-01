Roborock za półdarmo w wakacyjnej promocji
Najpopularniejszy na świecie producent robotów sprzątających ruszył z wakacyjną wyprzedażą. Rabaty sięgają 47%, a na liście znalazły się zarówno topowe modele, jak i propozycje przystępne cenowo jeszcze przed promocją.
Rocking Summer Delightfully: Roborock obniża ceny nawet o 47% w letniej promocji
Lato to czas, w którym Twój dom powinien być oazą spokoju i relaksu, a nie kolejnym polem bitwy z codziennymi obowiązkami. Właśnie dlatego dzisiaj rusza wielka letnia wyprzedaż pod hasłem „Rocking Summer Delightfully”.
Przez cały lipiec 2026 roku marka Roborock obniża ceny aż 30 najpopularniejszych robotów sprzątających oraz odkurzaczy pionowych (wet-and-dry). To doskonała okazja, by zautomatyzować domowe porządki i zyskać bezcenny, wakacyjny czas wyłącznie dla siebie. Szczególnie teraz, gdy upały tak bardzo dają nam w kość i sprzątanie to ostatnia z rzeczy, na jaką mamy ochotę.
Promocją objęte są zarówno flagowe modele dla najbardziej wymagających, jak i świetnie wycenione urządzenia z segmentu mid-range. Wybrane sprzęty można teraz kupić nawet o 47% taniej, a specjalne zestawy z użytecznymi akcesoriami zgarniemy za symboliczną złotówkę.
Zebrałam najciekawsze promocje w poniższej tabeli:
|Model
|Cena promocyjna
|Cena regularna
|Rabat
|
Dodatkowy bonus
|Saros 20
|3 599 zł
|5 699 zł
|37%
|
Akcesoria za 1 zł
|Saros 20 Complete
|4 299 zł
|5 999 zł
|28%
|
Akcesoria za 1 zł
|Qrevo Edge 2 Pro
|2 799 zł
|4 599 zł
|39%
|
Płyn (480 ml) za 1 zł
|F25 Ultra (wet&dry)
|2 099 zł
|3 399 zł
|38%
|-
|Saros 10R
|2 899 zł
|3 999 zł
|27%
|
Akcesoria za 1 zł
|Qrevo Edge 5V1
|1 599 zł
|2 599 zł
|38%
|-
|Qrevo 5AE
|1 199 zł
|1 999 zł
|40%
|-
|F25 ACE Combo
|1 699 zł
|2 599 zł
|34%
|-
Z całej tej gromadki najbardziej w oczy rzucają się Roborock Saros 20 i Saros 20 Complete. To najbardziej zaawansowany sprzęt w ofercie producenta, zaprojektowany z myślą o skomplikowanych układach pomieszczeń. Dzięki adaptacyjnemu podwoziu AdaptiLift Chassis 3.0 robot bez problemu pokonuje progi o wysokości do 8,8 cm, a potężna moc ssania 36 000 Pa gwarantuje głębokie czyszczenie dywanów. Z kolei stacja RockDock całkowicie automatyzuje obsługę urządzenia — od mycia mopów w temperaturze 100°C, po suszenie i opróżnianie pojemnika.
Qrevo Edge 2 Pro to z kolei prawdziwy mistrz dywanów i idealne rozwiązanie dla domów z dziećmi, czworonogami i dużą ilością wykładzin. Oferuje moc ssania na poziomie 25 000 Pa, a jego innowacyjne podwozie unosi się nad grubymi dywanami (do 3 cm), zapobiegawczo pozostawiając mopy w stacji dokującej, by chronić tkaniny przed wilgocią.
Ciekawie prezentuje się też Roborock F25 Ultra odkurzacz pionowy wet&dry, który stworzono do walki z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami w kuchni czy przedpokoju. Łączy czyszczenie gorącą wodą i parą (technologie VaporFlow oraz WaveFlow), radząc sobie z zaschniętymi plamami bez uszkadzania delikatnych, drewnianych podłóg.