Sprzęt

Roborock za półdarmo w wakacyjnej promocji

Najpopularniejszy na świecie producent robotów sprzątających ruszył z wakacyjną wyprzedażą. Rabaty sięgają 47%, a na liście znalazły się zarówno topowe modele, jak i propozycje przystępne cenowo jeszcze przed promocją.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 06:09
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Telepolis.pl
Roborock za półdarmo w wakacyjnej promocji
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Rocking Summer Delightfully: Roborock obniża ceny nawet o 47% w letniej promocji

Lato to czas, w którym Twój dom powinien być oazą spokoju i relaksu, a nie kolejnym polem bitwy z codziennymi obowiązkami. Właśnie dlatego dzisiaj rusza wielka letnia wyprzedaż pod hasłem „Rocking Summer Delightfully”.

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Przez cały lipiec 2026 roku marka Roborock obniża ceny aż 30 najpopularniejszych robotów sprzątających oraz odkurzaczy pionowych (wet-and-dry). To doskonała okazja, by zautomatyzować domowe porządki i zyskać bezcenny, wakacyjny czas wyłącznie dla siebie. Szczególnie teraz, gdy upały tak bardzo dają nam w kość i sprzątanie to ostatnia z rzeczy, na jaką mamy ochotę.

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Robot sprzątający ROBOROCK Qrevo Edge 2 Pro
Robot sprzątający ROBOROCK Qrevo Edge 2 Pro
-800.02 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399.97 zł
Robot sprzątający ROBOROCK Qrevo 5AE Czarny
Robot sprzątający ROBOROCK Qrevo 5AE Czarny
-100 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Robot sprzątający ROBOROCK Q8 Max Czarny
Robot sprzątający ROBOROCK Q8 Max Czarny
0 zł
969.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 969.99 zł
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Promocją objęte są zarówno flagowe modele dla najbardziej wymagających, jak i świetnie wycenione urządzenia z segmentu mid-range. Wybrane sprzęty można teraz kupić nawet o 47% taniej, a specjalne zestawy z użytecznymi akcesoriami zgarniemy za symboliczną złotówkę.

Zebrałam najciekawsze promocje w poniższej tabeli:

Model Cena promocyjna Cena regularna Rabat
Dodatkowy bonus
Saros 20 3 599 zł 5 699 zł 37%
Akcesoria za 1 zł
Saros 20 Complete 4 299 zł 5 999 zł 28%
Akcesoria za 1 zł
Qrevo Edge 2 Pro 2 799 zł 4 599 zł 39%
Płyn (480 ml) za 1 zł
F25 Ultra (wet&dry) 2 099 zł 3 399 zł 38% -
Saros 10R 2 899 zł 3 999 zł 27%
Akcesoria za 1 zł
Qrevo Edge 5V1 1 599 zł 2 599 zł 38% -
Qrevo 5AE 1 199 zł 1 999 zł 40% -
F25 ACE Combo 1 699 zł 2 599 zł 34% -
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Z całej tej gromadki najbardziej w oczy rzucają się Roborock Saros 20 i Saros 20 Complete. To najbardziej zaawansowany sprzęt w ofercie producenta, zaprojektowany z myślą o skomplikowanych układach pomieszczeń. Dzięki adaptacyjnemu podwoziu AdaptiLift Chassis 3.0 robot bez problemu pokonuje progi o wysokości do 8,8 cm, a potężna moc ssania 36 000 Pa gwarantuje głębokie czyszczenie dywanów. Z kolei stacja RockDock całkowicie automatyzuje obsługę urządzenia — od mycia mopów w temperaturze 100°C, po suszenie i opróżnianie pojemnika.

Roborock za półdarmo w wakacyjnej promocji

Qrevo Edge 2 Pro to z kolei prawdziwy mistrz dywanów i idealne rozwiązanie dla domów z dziećmi, czworonogami i dużą ilością wykładzin. Oferuje moc ssania na poziomie 25 000 Pa, a jego innowacyjne podwozie unosi się nad grubymi dywanami (do 3 cm), zapobiegawczo pozostawiając mopy w stacji dokującej, by chronić tkaniny przed wilgocią.

Roborock za półdarmo w wakacyjnej promocji

Ciekawie prezentuje się też Roborock F25 Ultra odkurzacz pionowy wet&dry, który stworzono do walki z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami w kuchni czy przedpokoju. Łączy czyszczenie gorącą wodą i parą (technologie VaporFlow oraz WaveFlow), radząc sobie z zaschniętymi plamami bez uszkadzania delikatnych, drewnianych podłóg.

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Roborock
Źródła tekstu: Roborock