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Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

Honor wprowadził do Polski swój najnowszy flagowy, składany smartfon – Magic V6. Nowość kusi ultrasmukłą konstrukcją, dużą mocą, zaawansowanymi funkcjami AI, solidną sekcją foto i pojemną baterią. Cena jest wysoka, ale na start producent proponuje bardzo atrakcyjną promocję.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:31
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Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?
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Honor znów to zrobił – jeszcze bardziej odchudził swojego składaka. Po złożeniu grubość Magica V6 wynosi 9 mm, a po rozłożeniu 4,1 mm, przy wadze około 224 g. W praktyce oznacza to wygodę codziennego używania porównywalną do tradycyjnych smartfonów.

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Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

W konstrukcji zastosowano zawias Honor Super Steel Hinge o wytrzymałości na rozciąganie na poziomie 2800 MPa, z systemem amortyzacji, który został zaprojektowany przy użyciu symulacji AI. Wewnętrzny ekran pokryto elastycznym szkłem UTG, minimalizującym widoczność zagięcia. Zewnętrzny wyświetlacz chroni powłoka Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield z azotku krzemu, składająca się z 5600 warstw. Obudowa spełnia normy certyfikatów IP68 oraz IP69, co zapewnia odporność na pył, wodę oraz strumienie pod wysokim ciśnieniem. 

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Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

Honor Magic V6 wyposażony jest w dwa ekrany z adaptacyjnym odświeżaniem w zakresie 1-120 Hz oraz ściemnianiem PWM o częstotliwości 4320 Hz:

  • ekran zewnętrzny: przekątna 6,52 cala (2420 x 1080), szczytowa jasność 6000 nitów. 
  • ekran wewnętrzny: przekątna 7,95 cala (2352 x 2172), szczytowa jasność 5000 nitów. 

Smartfon napędzany jest przez układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), współpracujący z pamięcią RAM LPDDR5X oraz pamięcią masową UFS 4.1. Za zasilanie odpowiada krzemowo-węglowa bateria o pojemności 6660 mAh (gęstość energii 921 Wh/L, zawartość krzemu około 25%). Urządzenie obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W, bezprzewodowe o mocy 66 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne. 

Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

W architekturze sprzętowej zastosowano również chip zarządzania energią Honor E2 Power Enhanced, wzmacniacze sygnału RF oraz silnik graficzny Vulkan, który pozwala na uruchamianie gier w 120 kl./s oraz jednoczesną pracę na trzech aplikacjach z plikami powyżej 1 GB. 

Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

Aparaty jak w foto flagowcu

Solidnie prezentuje się zaplecze fotograficzne. System aparatów Honor AI Falcon obejmuje trzy moduły:

  • aparat główny: 50 Mpix, f/1.6, OIS,
  • aparat 64 Mpix (matryca 1/2 cala) z teleobiektywem peryskopowym i optyczną stabilizacją obrazu OIS o skuteczności 6,5 stopnia CIPA, 
  • aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2). 

Fotografowanie wspomagają algorytmy AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color oraz AI Image to Video 2.0. Do tego otrzymujemy dwa aparaty 20 Mpix do selfie.

Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

Honor Magic V6 pracuje pod kontrolą systemu MagicOS 10 na bazie Androida 16, a producent gwarantuje wsparcie 7 lat aktualizacji systemu oraz 7 lat poprawek bezpieczeństwa. Funkcje wielozadaniowości obsługiwane są przez systemy Fast Flex (aktywacja dzielonego ekranu gestem pół-złożenia) oraz Multi-Flex.

Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

Producent wyposażył swojego rozkładanego flagowca w bogaty pakiet narzędzi Honor AI  (AI Settings Agent, AI Photos Agent, AI Suggestion, AI Screen Suggestions) oraz zadbał o integrację z Google Gemini i Gemini Live z obsługą tekstu, głosu i obrazu. Wraz ze smartfonem oferowany jest bezpłatny, 3-miesięczny okres próbny subskrypcji Google AI Pro, obejmujący model Veo 3.1, Nano Banana Pro, AI Flow, AI NotebookLM oraz 5 TB pamięci w chmurze. 

Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

Funkcja Honor Share oraz Quick Share umożliwiają wymianę danych (w tym przesyłanie plików jednym dotknięciem, współdzielenie powiadomień i pracę na dwóch ekranach) pomiędzy systemem Android a urządzeniami Apple, takimi jak iPhone, Mac, AirPods oraz Apple Watch. 

Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

Ceny i dostępność

Honor Magic V6 będzie dostępny w trzech wyjątkowych wersjach kolorystycznych: czarnej (Black), czerwonej (Red) oraz złotej (Gold), która dostępna jest wyłącznie w oficjalnym sklepie HONORSTORE.pl.

Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

Sugerowana cena detaliczna Honor Magic V6 wynosi 9899 zł. Sporo, jednak decydując się na zakup w ramach specjalnej oferty premierowej – która potrwa od 2 do 22 lipca 2026 roku – klienci mogą kupić to urządzenie z rabatem w wysokości aż 1200 zł. 

Honor Magic V6 w Polsce. Ekstremalnie smukły, szybki i... bardzo drogi. Warto?

Oferta dostępna jest u autoryzowanych partnerów handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, Komputronik, u operatorów sieci komórkowych: Orange, T-Mobile, Play i Plus, a także w oficjalnym sklepie internetowym HONORSTORE.pl.

Honor Magic V6
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Honor Magic V6

Honor Magic V6
0 opinii
Ekran 7.95" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.6 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6660mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
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telepolis
honor rozkładany smartfon honor magic v6
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Honor, opracowanie własne