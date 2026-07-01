Takiego wyniku jeszcze w historii nie było. Padła magiczna granica
Padł rekord świata. Taki wynik udało się osiągnąć po raz pierwszy w historii, a dokonał tego Team OGS.
Overlockerzy z Team OGS dokonali czegoś, czego nikomu innemu do tej pory osiągnąć się nie udało. Podkręcili kartę graficzną z architekturą Blackwell do częstotliwości aż 4 GHz na rdzeniu graficznym. Konkretnie wykorzystali do tego model GALAX GeForce RTX 5090D HOF OC LAB.
RTX 5090D podkręcony do 4 GHz
Taki wynik udało się uzyskać między innymi za sprawą wybranego modelu, który został stworzony z myślą o ekstremalnym podkręcaniu. Jest on wyposażony między innymi w podwójne, 16-pinowe złącze zasilania oraz aż 36-fazową sekcję zasilania.
Co więcej, zamiast standardowego 27‑megahercowego generatora zastosowano zewnętrzną płytkę Elmor ECB ustawioną na 28,7 MHz, co podniosło wszystkie zegary o ok. 6,3% i pozwoliło osiągnąć faktyczne 4002 MHz na rdzeniu GPU przy chłodzeniu ciekłym azotem (LN2). Przełożyło się to też na wyższe taktowanie VRAM-u, którego zegar osiągnął 1860 MHz zamiast referencyjnych 1750 MHz. Dało to przepustowość prawie 30 Gbps.
Test GPUPI v3.3 - 32B udało się ukończyć w 35 sekund i 377 milisekund, poprawiając tym samym poprzedni rekord o ponad sekundę.
Pamiętajcie jednak, że to rekord dla architektury Blackwell. Najwyżej taktowaną kartą graficzną w historii pozostaje Radeon RX 9060 XT, który kilka miesięcy temu osiągnął częstotliwość aż 4,779 GHz.