Takiego wyniku jeszcze w historii nie było. Padła magiczna granica

Overlockerzy z Team OGS dokonali czegoś, czego nikomu innemu do tej pory osiągnąć się nie udało. Podkręcili kartę graficzną z architekturą Blackwell do częstotliwości aż 4 GHz na rdzeniu graficznym. Konkretnie wykorzystali do tego model GALAX GeForce RTX 5090D HOF OC LAB.

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RTX 5090D podkręcony do 4 GHz

Taki wynik udało się uzyskać między innymi za sprawą wybranego modelu, który został stworzony z myślą o ekstremalnym podkręcaniu. Jest on wyposażony między innymi w podwójne, 16-pinowe złącze zasilania oraz aż 36-fazową sekcję zasilania.

Co więcej, zamiast standardowego 27‑megahercowego generatora zastosowano zewnętrzną płytkę Elmor ECB ustawioną na 28,7 MHz, co podniosło wszystkie zegary o ok. 6,3% i pozwoliło osiągnąć faktyczne 4002 MHz na rdzeniu GPU przy chłodzeniu ciekłym azotem (LN2). Przełożyło się to też na wyższe taktowanie VRAM-u, którego zegar osiągnął 1860 MHz zamiast referencyjnych 1750 MHz. Dało to przepustowość prawie 30 Gbps.

Test GPUPI v3.3 - 32B udało się ukończyć w 35 sekund i 377 milisekund, poprawiając tym samym poprzedni rekord o ponad sekundę.