Sprzęt

Takiego wyniku jeszcze w historii nie było. Padła magiczna granica

Padł rekord świata. Taki wynik udało się osiągnąć po raz pierwszy w historii, a dokonał tego Team OGS.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:39
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Takiego wyniku jeszcze w historii nie było. Padła magiczna granica
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Overlockerzy z Team OGS dokonali czegoś, czego nikomu innemu do tej pory osiągnąć się nie udało. Podkręcili kartę graficzną z architekturą Blackwell do częstotliwości aż 4 GHz na rdzeniu graficznym. Konkretnie wykorzystali do tego model GALAX GeForce RTX 5090D HOF OC LAB.

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RTX 5090D podkręcony do 4 GHz

Taki wynik udało się uzyskać między innymi za sprawą wybranego modelu, który został stworzony z myślą o ekstremalnym podkręcaniu. Jest on wyposażony między innymi w podwójne, 16-pinowe złącze zasilania oraz aż 36-fazową sekcję zasilania. 

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Co więcej, zamiast standardowego 27‑megahercowego generatora zastosowano zewnętrzną płytkę Elmor ECB ustawioną na 28,7 MHz, co podniosło wszystkie zegary o ok. 6,3% i pozwoliło osiągnąć faktyczne 4002 MHz na rdzeniu GPU przy chłodzeniu ciekłym azotem (LN2). Przełożyło się to też na wyższe taktowanie VRAM-u, którego zegar osiągnął 1860 MHz zamiast referencyjnych 1750 MHz. Dało to przepustowość prawie 30 Gbps.

Test GPUPI v3.3 - 32B udało się ukończyć w 35 sekund i 377 milisekund, poprawiając tym samym poprzedni rekord o ponad sekundę. 

Pamiętajcie jednak, że to rekord dla architektury Blackwell. Najwyżej taktowaną kartą graficzną w historii pozostaje Radeon RX 9060 XT, który kilka miesięcy temu osiągnął częstotliwość aż 4,779 GHz.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: wccftech