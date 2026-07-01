Rozrywka

Nowy akcyjniak z Russellem Crowe. To nie taki film, jak myślicie

"The Get Out" to nowy film akcji z gwiazdorską obsadą, której przewodzi Russell Crowe. Aktor ponownie połączył siły z reżyserem Derrickiem Borte ("Nieobliczalny"). Ale okazuje się, że to nie jest taki film, jakiego większość się spodziewała.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:34
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy akcyjniak z Russellem Crowe. To nie taki film, jak myślicie
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

"The Get Out" to nie do końca to, czego oczekiwaliśmy

Dobrze zrobione filmy akcji, potrafią być naprawdę wspaniałe. Szczególnie te, które pragną połączyć ze sobą elementy kryminału oraz komedii. Wystarczy wspomnieć "Jackie Brown" Quentina Tarantino, albo "Co z oczu, to z oczu" Stevena Soderbergha, albo "The Nice Guys" Shane'a Blacka. Czy zatem "The Get Out" również ma do wniesienia jakieś nowe spojrzenie? Owszem, Derrick Borte, w pewnym momencie nawiązuje do Tarantino, ale filmowi "The Get Out" nie udaje się tego osiągnąć. Dialogi nie są wystarczająco mocne, aby osiągnąć tempo tego typu filmów, a sam rytm przekazu wydaje się być nieco zaburzony. Mimo obecności genialnego Russela Crowe, nie do końca da się powiedzieć o filmie, że jest on wybitny. Jest wystarczający. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Russel Crowe jest genialny

Choć sam początek jest szalenie obiecujący. Bohater Manco Kapak (Crowe) to albański imigrant i wieloletni mieszkaniec Los Angeles, który prowadzi wystawne życie właściciela klubu. Ale niestety, hulaszczy styl życia zaczyna odbijać się na jego zdrowiu. Kiedy nagle dostaje ataku serca, jego dziewczyna sugeruje, aby rozważył porzucenie tego wszystkiego i zaszycie się na jednej ze słonecznych wysp. Bohater zaczyna szukać kupca na klub i postanawia zerwać układy z kartelem. I tak się zaczyna cała akcja. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ekran projekcyjny AVTEK Cinema 190x107
Ekran projekcyjny AVTEK Cinema 190x107
0 zł
449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 449.99 zł
Ekran projekcyjny AVTEK Wall Standard 200 200x200
Ekran projekcyjny AVTEK Wall Standard 200 200x200
-170.99 zł
469.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Ekran projekcyjny AVTEK Wall 175x175
Ekran projekcyjny AVTEK Wall 175x175
0 zł
294.77 zł - najniższa cena
Kup teraz 294.77 zł
Advertisement

Russelowi nie można niczego zarzucić, jego gra aktorska zasługuje na pochwałę. Ale pozostałe wątki fabularne już nie mają takiej mocy rażenia. Choć nie da się ukryć, film ma swoje momenty i można śmiało go obejrzeć w ramach czystej rozrywki. Niestety, raczej nie ma on większej szansy na to, aby stał się niezapomniany.

Film "The Get Out" miał premierę kinową 26 czerwca 2026. W wersji cyfrowej będzie udostępniany już od 30 czerwca. 

Projektor Zenwire
Image
telepolis
Źródła zdjęć: Vertical
Źródła tekstu: Veritical, screenrant.com