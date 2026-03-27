Charilze Theron znów wbija w fotel. Premiera Netflixa już w kwietniu

Charlize Theron wspina się na wyżyny swojego talentu

Ale nie tylko. Przede wszystkim walczy o życie w australijskiej dziczy. Nowy thriller Netflixa "Alfa" ("Apex"), opowiada nam historię kobiety, która zapragnęła odnaleźć wytchnienie w australijskiej dziczy. Kobieta pogrążona jest w żałobie i pragnie przede wszystkim spokoju i ciszy. Tymczasem, przyjdzie jej uczestniczyć w pewnego rodzaju grze w kotka i myszkę, czy tego chce czy nie. Będzie ją ścigał "gość ze stacji", bezwzględny myśliwy-morderca, grany przez Tarona Egertona. Czego ten psychopatyczny mężczyzna będzie od niej chciał? Jak długo w naszych głowach będzie rozbrzmiewać elektryzujący kawałek "Go" zespołu "The Chemical Brothers"? Tego dowiemy się już 24 kwietnia 2026.