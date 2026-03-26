Nieoczekiwana "jedynka" Neflixa. 5 odcinków do obejrzenia na raz
Na "jedynce" Netflixa znalazł się właśnie, miniserial "Radioaktywny kryzys". I zanim zostanie zdetronizowany przez nowy serial o Harry'm Hole (premiera dziś, 26 marca), ma on swoje "5 minut sławy". To dość nieoczywisty wybór, opartego na faktach miniserialu brazyliskiego, porównywanego do "Czarnobyla", albo "Ołowianych dzieci".
Produkcje oparte na faktach przykuwają widzów do ekranu
"Radioaktywny kryzys" jest właśnie takim serialem. Nie dość, że wciąga od pierwszego odcinka to jeszcze łatwo go obejrzeć dosłownie w jeden dzień. I wcale Polaków nie zniechęcił fakt, że rzecz dzieje się w dalekiej Brazylii i tak naprawdę to serial brazylijski, który do tej pory kojarzył nam się z tasiemcami o miłości i zdradach. Jak widać, pięć wciągających odcinków to naprawdę komfortowa forma przekazu. "Radioaktywny kryzys" pojawił się na Netflixie 18 marca i bardzo szybko wskoczył do pierwszej dziesiątki najchętniej oglądanych seriali. Zepchnął z podium nawet słynny hit HBO sprzed trzech lat,"Miłość i śmierć" oraz kultowego "Outlandera".
"Radioaktywny kryzys", czyli powrót do lat 80
Inspiracją dla "Radioaktywnego kryzysu" były autentyczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Brazylii w latach 80. Akcja serialu zaczyna się w 1987 roku. Dwójka mężczyzn włamuje się do opuszczonego ośrodka medycznego i wykrada z niego urządzenie - żaden z włamywaczy nawet nie ma pojęcia do czego taki sprzęt służy. Tymczasem, jest w nim schowana kapsuła z radioaktywną substancją. Łup, zgodnie z planem, zostaje przekazany w kolejne ręce, co ostatecznie prowadzi do wielkiej tragedii. Dramatyczne skażenie obejmuje tysiące osób. Do walki wkraczają władze oraz służby medyczne, ale i one nie do końca wiedzą jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Grupa naukowców stara się powstrzymać zagrożenie i ogarnąć narastającą panikę.
Serial w reżyserii Gustavo Lipszteina, to pięć odcinków, z których każdy trwa godzinę. To zatem idealna opcja do obejrzenia na weekend, o ile oczywiście chcemy spędzić go z serialem o radioaktywnym zagrożeniu, opartym na faktach.