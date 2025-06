Wielka premiera serialu, który wbija w fotel już dziś. Nie przegap

To miniserial, stworzony przez Dennisa Lehane'a, autora stojącego za sukcesem "Czarnego ptaka". W rolach głównych zobaczymy Tarona Egertona oraz Jurnee Smollett. Trzeba przyznać, że sam tytuł miniserialu już intryguje.

"Dym" dość intrygujący thriller

Jak oceniają krytycy, w serialu jest coś jednocześnie fascynującego, ale i lekko frustrującego. Z jednej strony znakomita gra aktorska Tarona Egertona wnosi niesamowitą energię, z drugiej jest to boleśnie rozciągnięta historia, momentami nieco powolna, jak na thriller. Ale wybucha ona płomieniami (dosłownie) w pewnych momentach, a w innej chwili jakby dusi całą intrygę. Wszystko to bardzo pasuje do fabuły, bowiem opowiada ona o podpalaczach, którzy sieją grozę w mieście.