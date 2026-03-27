Try Galaxy po polsku. Tak sprawdzisz funkcje nowych Samsungów

Symulacja interfejsu w przeglądarce

Try Galaxy to narzędzie działające bezpośrednio w przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym. Użytkownik nie musi instalować żadnego oprogramowania ani zakładać nowego konta. Symulator odwzorowuje wygląd interfejsu One UI 8.5. Pozwala to zapoznać się ze środowiskiem pracy nowych smartfonów Samsunga na obecnie posiadanym telefonie.

Najnowsza wersja daje dostęp do wybranych funkcji z flagowej serii Galaxy S26. Można na przykład sprawdzić w praktyce działanie rozwiązania Privacy Display. Jest to ekran ograniczający widoczność wyświetlanych treści dla osób postronnych. Włącza się automatycznie podczas wpisywania numeru PIN lub przy pojawieniu się nowych powiadomień. Try Galaxy demonstruje również tryb Nightography Video, który służy do nagrywania wyraźnych materiałów wideo w słabym oświetleniu.

Opcje aparatu i sztuczna inteligencja

Użytkownicy mogą przetestować pakiet Photo Assist. Obejmuje on trzy nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Funkcja Text to Image generuje elementy na zdjęciu na podstawie opisu tekstowego. Blend łączy dwie odrębne fotografie w jedną. Opcja Erase & Move usuwa zbędne obiekty i naturalnie wypełnia puste tło. Dostępne jest także Creative Studio do tworzenia naklejek i tapet na podstawie poleceń.

Narzędzie pokazuje ponadto możliwości aparatu z modelu Galaxy S26 Ultra. Można zobaczyć przykłady zdjęć wykonanych w rozdzielczości 200 Mpix. Symulator prezentuje też obsługę aparatu za pomocą gestu dłoni w trybie Selfie Mode. Aplikacja demonstruje też działanie widżetu Galaxy AI. Zapewnia on szybki dostęp do wybranych funkcji prosto z ekranu głównego. Przewodnik omawia także usługę Now Brief, czyli proaktywne zestawienie informacji o pogodzie i nadchodzących wydarzeniach.

Samsung Galaxy S26 0 opinii Samsung Galaxy S26 0 opinii Ekran 6.30" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Symulacja składanych ekranów

W Try Galaxy znalazła się oddzielna sekcja Fold Experience. Pozwala ona zapoznać się z obsługą składanych modeli Galaxy Z Fold7 oraz Galaxy Z Flip7 bez ich fizycznego posiadania. Aplikacja symuluje podział ekranu do jednoczesnej pracy w dwóch programach. Przykładem jest jednoczesna edycja zdjęcia i obsługa komunikatora tekstowego.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy Z Flip7 3 opinii Samsung Galaxy Z Flip7 3 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Platforma demonstruje tryb Immersive View do oglądania filmów na szerokim ekranie wewnętrznym. Pokazuje również działanie funkcji Transcript & Summary. Opcja ta odpowiada za automatyczną transkrypcję rozmów telefonicznych i tworzenie ich podsumowań przy pomocy algorytmów Galaxy AI.

Jak uruchomić Try Galaxy?

Narzędzie Try Galaxy jest bezpłatne i obsługuje język polski od 26 marca 2026 roku. Uruchomienie wymaga przejścia na stronę trygalaxy.com lub zeskanowania kodu QR z poziomu smartfonu (grafika poniżej). Aplikacja wspiera sprzęt z systemem iOS od wersji 8 w górę oraz urządzenia z Androidem wyposażone w przeglądarkę Chrome lub Samsung Internet.