Orange ma nowy sprzęt. Poprawi zasięg sieci w Twoim domu

Orange rozszerza portfolio urządzeń sieciowych. Operator udostępnił nowy wzmacniacz sygnału dla domowych połączeń bezprzewodowych. Sprzęt obsługuje najnowszy standard łączności.

Marian Szutiak (msnet)
Nowy sprzęt w pomarańczowej ofercie

Do oferty Orange dołączył Smartbox Wi-Fi 7. To wzmacniacz sygnału, który korzysta z systemu operacyjnego prpl. Urządzenie współpracuje z modemami Funbox 10 oraz Funbox 7, które również obsługują standard Wi-Fi 7.

Zastosowany system prpl to oprogramowanie typu open source. Orange podaje, że w przyszłości pozwoli to na rozwój ekosystemu zewnętrznych aplikacji. Smartbox Wi-Fi 7 jest pierwszym urządzeniem operatora wyposażonym w ten system, a w planach są kolejne.

Większe możliwości rozbudowy sieci

Ważną zmianą jest zwiększenie limitu podłączonych urządzeń. Klienci mogą teraz użyć do trzech wzmacniaczy w jednej sieci domowej. Wcześniej do modemu można było podłączyć tylko jeden taki sprzęt. Rozwiązanie to stworzono z myślą o dużych mieszkaniach i domach wielopoziomowych. Ma pomóc utrzymać prędkość transferu i niskie opóźnienia w różnych pomieszczeniach.

Wzmacniacz wyposażono ponadto w mechanizm Smart Wi-Fi. Rozwiązanie to w sposób dynamiczny zarządza domową siecią. Algorytm decyduje, jak połączyć domowe urządzenia, wybierając najlepszą ścieżkę komunikacji między smartfonem a modemem lub wzmacniaczem. Zarządza też połączeniami między kilkoma wzmacniaczami a głównym modemem.

Złącza i montaż

Smartbox Wi-Fi 7 oferuje dwa porty Ethernet. Jeden z nich oferuje standardową przepustowość 1 Gb/s, drugi port obsługuje prędkości do 2,5 Gb/s. Służy on do obsługi urządzeń o najwyższych wymaganiach sieciowych.

Użytkownicy mogą zainstalować sprzęt samodzielnie. Proces nie wymaga wizyty technika. Wzmacniacz można umieścić bezpośrednio w gniazdku ściennym. Budowa urządzenia pozwala również na postawienie go na półce lub zawieszenie na ścianie.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange