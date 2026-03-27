Będzie łatwiej o prawo jazdy. Egzamin do dużej zmiany

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wziął udział w audycji na antenie radia RMF FM. W jej trakcie przyznał, że wkrótce rząd zaprezentuje ustawę, która zmieni przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Jednak młode osoby, które aspirują do zdobycia uprawnień, nie mają powodów do obaw. Ma być łatwiej.

Łatwiejsze prawo jazdy

Największa zmiana ma dotyczyć części egzaminu, który odbywa się na placu manewrowym. Aktualnie zdający muszą na nim nie tylko jechać po łuku, ale też ruszać na wzniesieniu. W nowej wersji ten element na całkowicie zniknąć. Młodzi kandydaci na kierowców nie będą w ogóle musieli zdawać placu manewrowego, który jest reliktem przeszłości.

Oprócz tego zmianie ma ulec też część teoretyczna. Minister uważa, że dzisiaj pytania są sztuczne i nie odzwierciedlają prawdziwych sytuacji na drodze. Dlatego ma powstać nowa pula, która będzie bardziej praktyczna i przydatna dla młodych kierowców.

To nie mogą być jakieś sztuczne pytania teoretyczne, które bardziej dotyczą silnika albo pracy administracji, niż bezpiecznego poruszania się na drodze i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na tym nam najbardziej zależy. powiedział minister Dariusz Klimczak.