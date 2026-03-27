mBank z komunikatem. Część klientów jutro o 7:00 może się mocno zdziwić

Całodzienna przerwa w mBanku, 28 marca 2026

Bank na swojej stronie z komunikatami, poinformował właśnie, że planuje prace rozwojowe i będą one przeprowadzane już jutro, czyli w sobotę 28 marca 2026. Całe szczęście, przerwa nie dotyczy głównych usług banku, zatem nikomu nie utrudni zakupów podczas weekendu. Z komunikatem jednak powinni zapoznać się wszyscy ci, którzy korzystają z usługi eMakler.

Nie zalogujesz się do serwisu transakcyjnego eMakler, mInwestor, oraz do aplikacji mBank Giełda. czytamy na stronie mBanku.

Warto zapamiętać sobie, że przerwa będzie trwała w ciągu dnia, a nie jak zazwyczaj, w nocy. Niedostępność usług pojawi się w godzinach od 7:00 do 18:00.

eMakler w mBanku - co to za usługa?

mBank oferuje darmowe usługi maklerskie dla klientów indywidualnych (usługa eMakler) oraz dla firm. Dla klientów indywidualnych dostępne są rachunki maklerskie, umożliwiające kupno i sprzedaż różnych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, fundusze) na giełdach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

