mBank z komunikatem. Część klientów jutro o 7:00 może się mocno zdziwić

mBank nieustannie pracuje nad rozwojem i ulepszaniem swoich usług. Klienci czasem mogą mieć wręcz wrażenie, że ledwo skończyła się jedna przerwa, to zaraz zostaje zapowiedziana druga. Bank ma bowiem swoją strategię, ulepszenia wprowadza etapami. Zobacz, do jakich usług nie zalogujesz się w najbliższą sobotę, 28 marca. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO)
0
Całodzienna przerwa w mBanku, 28 marca 2026

Bank na swojej stronie z komunikatami, poinformował właśnie, że planuje prace rozwojowe i będą one przeprowadzane już jutro, czyli w sobotę 28 marca 2026. Całe szczęście, przerwa nie dotyczy głównych usług banku, zatem nikomu nie utrudni zakupów podczas weekendu. Z komunikatem jednak powinni zapoznać się wszyscy ci, którzy korzystają z usługi eMakler. 

Nie zalogujesz się do serwisu transakcyjnego eMakler, mInwestor, oraz do aplikacji mBank Giełda.

czytamy na stronie mBanku.

Warto zapamiętać sobie, że przerwa będzie trwała w ciągu dnia, a nie jak zazwyczaj, w nocy. Niedostępność usług pojawi się w godzinach od 7:00 do 18:00. 

eMakler w mBanku - co to za usługa?

mBank oferuje darmowe usługi maklerskie dla klientów indywidualnych (usługa eMakler) oraz dla firm. Dla klientów indywidualnych dostępne są rachunki maklerskie, umożliwiające kupno i sprzedaż różnych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, fundusze) na giełdach zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Zbliżające się święta i praca banku 

Bank na swojej stronie umieścił także informację odnośnie przelewów, w czasie świąt. I tak z rzeczy najważniejszych, w piątek (3 kwietnia) system będzie działał bez zmian. Należy jednak przelew zlecić do godziny 13.00. W poniedziałek (6 kwietnia) przelewy standardowe nie będą już realizowane między bankami. Wtedy można skorzystać z natychmiastowych, czyli ekspresowych i BLIK-a. 

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank