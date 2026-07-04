Stara kurtka w cenie mieszkania? Jensen Huang znów robi furorę

NVIDIA to najwyżej wyceniana firma na świecie, której aktualna wartość to 4,7 biliona dolarów (około 17,7 biliona złotych). Wszystko za sprawą najwydajniejszych na rynku kart graficznych oraz akceleratorów AI. Jej CEO i założycielem jest Jensen Huang, który jednak nie lubi ekstrawaganckich garniturów ani krzykliwych dodatków, bo wystarczy mu czarna skórzana kurtka. A teraz jedna z nich trafiła na aukcję charytatywną.

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Jensenowa używka wyceniana jest 4~6 wyżej niż nowy egzemplarz

Dom aukcyjny Sotheby's wystawił przedmiot pod nazwą "The Jensen Jacket: Jensen Huang's Tom Ford Leather Jacket". Mówimy o kurtce Tom Forda noszonej przez miliardera podczas Foxconn Tech Day w Tajpej w 2023 roku. Autentyczność potwierdzono poprzez dopasowanie zdjęciowe wykonane przez PSA, a podpis znajdujący się wewnątrz odzieży został sprawdzony przez James Spence Authentication.

Sotheby's szacuje wartość kurtki na 40-60 tysięcy dolarów. To sporo, ale przy obecnej gorączce wokół sztucznej inteligencji i samej NVIDII wcale nie musi być przesadą. W końcu mówimy o człowieku, który stał się jedną z twarzy boomu AI, a jego charakterystyczna kurtka pojawiała się przy okazji najważniejszych prezentacji i zapowiedzi firmy.

Co ciekawe, nowa skórzana kurtka Tom Forda z kolekcji SS2023 kosztuje około 9000 dolarów. Premia za "pot i zapach Jensena" jest więc zauważalna, ale w świecie kolekcjonerskich pamiątek może okazać się całkiem umiarkowana. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że mowa o podpisanym egzemplarzu z udokumentowaną historią.