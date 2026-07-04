Tech

Stara kurtka w cenie mieszkania? Jensen Huang znów robi furorę

To już nie jest zwykły prezes, a międzynarodowa gwiazda - zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych czy na Tajwanie. Na szczęście tym razem cel jest szczytny.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 11:46
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Stara kurtka w cenie mieszkania? Jensen Huang znów robi furorę
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

NVIDIA to najwyżej wyceniana firma na świecie, której aktualna wartość to 4,7 biliona dolarów (około 17,7 biliona złotych). Wszystko za sprawą najwydajniejszych na rynku kart graficznych oraz akceleratorów AI. Jej CEO i założycielem jest Jensen Huang, który jednak nie lubi ekstrawaganckich garniturów ani krzykliwych dodatków, bo wystarczy mu czarna skórzana kurtka. A teraz jedna z nich trafiła na aukcję charytatywną.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jensenowa używka wyceniana jest 4~6 wyżej niż nowy egzemplarz

Dom aukcyjny Sotheby's wystawił przedmiot pod nazwą "The Jensen Jacket: Jensen Huang's Tom Ford Leather Jacket". Mówimy o kurtce Tom Forda noszonej przez miliardera podczas Foxconn Tech Day w Tajpej w 2023 roku. Autentyczność potwierdzono poprzez dopasowanie zdjęciowe wykonane przez PSA, a podpis znajdujący się wewnątrz odzieży został sprawdzony przez James Spence Authentication.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5070 PRIME White OC Edition 12GB DLSS 4.5
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5070 PRIME White OC Edition 12GB DLSS 4.5
0 zł
3099 zł - najniższa cena
Kup teraz 3099 zł
Karta graficzna GAINWARD GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S GS 16GB DLSS 4.5
Karta graficzna GAINWARD GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S GS 16GB DLSS 4.5
-300 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 Ti STD Triple Fan 16GB DLSS 4.5
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 Ti STD Triple Fan 16GB DLSS 4.5
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Advertisement

Sotheby's szacuje wartość kurtki na 40-60 tysięcy dolarów. To sporo, ale przy obecnej gorączce wokół sztucznej inteligencji i samej NVIDII wcale nie musi być przesadą. W końcu mówimy o człowieku, który stał się jedną z twarzy boomu AI, a jego charakterystyczna kurtka pojawiała się przy okazji najważniejszych prezentacji i zapowiedzi firmy.

Stara kurtka w cenie mieszkania? Jensen Huang znów robi furorę

Co ciekawe, nowa skórzana kurtka Tom Forda z kolekcji SS2023 kosztuje około 9000 dolarów. Premia za "pot i zapach Jensena" jest więc zauważalna, ale w świecie kolekcjonerskich pamiątek może okazać się całkiem umiarkowana. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że mowa o podpisanym egzemplarzu z udokumentowaną historią.

Dochód ze sprzedaży ma trafić na cele charytatywne. Aukcję zorganizowano we współpracy z Long Journey Ventures, a środki mają wesprzeć Edge Institute, organizację non-profit łączącą osoby działające na styku technologii, nauki, kultury i społeczeństwa.

Sapphire Radeon RX 9600 XT Pulse 16 GB
Image
telepolis
AI Nvidia sztuczna inteligencja karty graficzne Jensen Huang akcja charytatywna
Źródła zdjęć: 123
Źródła tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne