iRobot Roomba - prezentacja nowości na 2026 rok

Seria 100: Nowy standard „na start”

Wejście w świat inteligentnego sprzątania jeszcze nigdy nie było tak bogate w funkcje. Seria 100 udowadnia, że model bazowy może zaoferować pełną kontrolę nad domem. Przestarzałe algorytmy losowe odeszły do lamusa — podstawą jest tu nawigacja ClearView LiDAR, która mapuje przestrzeń i sprząta w uporządkowanych trasach. Dodatkowo znajdziemy tu ruchome elementy sprzątające (szczotka boczna i nakładka mopująca), które skutecznie docierają wzdłuż krawędzi, oraz funkcję aktywnego szorowania SmartScrub.

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Roomba 115 Combo pozycjonuje się tutaj jako idealny pierwszy robot do mieszkań. Odkurza (15 000 Pa) i mopuje jednocześnie. Obsługuje 3 mapy, pozwala ustalać strefy sprzątania oraz wykluczenia (np. na dywanach), a w aplikacji możemy obserwować jego pracę na żywo. Swobodnie pokonuje progi do 19 mm.

Roomba 115 Combo + AutoEmpty to z kolei wersja dla ceniących większy komfort. Posiada wszystkie zalety modelu bazowego, ale została wzbogacona o stację AutoEmpty z workami AllergenLock. Dzięki temu robot sam się opróżnia, zapewniając do 90 dni działania bez naszego kontaktu z kurzem.

Seria 400: Wejście na wyższy poziom mopowania

Seria 400 to przełom dla domów z dużą ilością twardych podłóg. Wprowadza technologię DualClean, polegającą na zastosowaniu dwóch obrotowych padów aktywnie myjących podłogę. Robot automatycznie unosi pady na 10 mm po wykryciu dywanu, minimalizując ryzyko jego zamoczenia.

Roomba Plus 415 Combo + AutoWash oferuje przy tym zwiększoną moc ssącą 20 000 Pa oraz system PerfectEdge (wysuwany pad do mopowania przy krawędziach i w narożnikach). Najważniejsza jest tu stacja AutoWash, która pierze pady w temperaturze pokojowej, suszy je w 60°C i automatycznie opróżnia pojemnik na brud.

Seria 500: Gorąca woda, wyższa moc i oko sztucznej inteligencji

Rozwinięcie koncepcji z serii 400 to maszyny przeznaczone dla większych domów, wyposażone we własny zbiornik na wodę w robocie oraz funkcję prania padów w gorącej wodzie (60°C), co znacznie podnosi higienę.

Roomba Plus 515 Combo + AutoWash oferuje moc ssania na poziomie 22 000 Pa, dostarczając wyższą skuteczność odkurzania na co dzień i świetnie radzi sobie z wyższymi progami.

Roomba Plus 575 Combo + AutoWash to z kolei najwyższy model serii 500. Tu moc rośnie do 25 000 Pa, a na pokład wkracza nawigacja PrecisionVision z kamerą AI. Technologia ta tworzy mapy 3D, wykrywa zabrudzenia mokre i suche, sprytnie omija kable, buty czy zabawki. Przejeżdża przez progi do 35 mm, a w stacji znajdziemy system automatycznego dozowania detergentu. To wygoda na całe miesiące.

Seria 600: Wałkowa rewolucja w zmywaniu

To całkowita zmiana sposobu mopowania. Zamiast padów, seria 600 wykorzystuje wałek mopujący, pracujący na większej powierzchni kontaktu z podłogą. Robot z wbudowanego spryskiwacza aplikuje wodę przed wysuwanym wałkiem, co potęguje skuteczność usuwania plam. Co kluczowe - element ten czyści się samoistnie już w trakcie sprzątania.

Roomba Plus 615 Combo + AutoWash imponuje 30 000 Pa mocy ssania, ma kamerę AI z systemem PrecisionVision i pamięć aż 5 map (świetne do domów wielopoziomowych). Stacja AutoWash pierze wałek wodą o temperaturze aż 80°C i suszy w 55°C.

Roomba Plus 675 Combo + AutoWash to bardziej zaawansowana wersja z automatycznym dozowaniem detergentu w stacji oraz powiększonym workiem na brud, co redukuje obsługę nawet na 90 dni, gwarantując lśniącą podłogę bez żadnego wysiłku z naszej strony.

Seria 700 (Max): Topowe modele producenta

Tu technologia spotyka się z perfekcją odkurzania dzięki kultowym dla topowych Roomb dwóm gumowym szczotkom głównym (Anti-Tangle) radzącym sobie bezbłędnie z sierścią i włosami.

Roomba Max 715 Vac + AutoEmpty jest modelem dedykowanym zwolennikom potężnego odkurzania bez funkcji mopa. Moc 30 000 Pa, dwie szczotki, AI, nawigacja LiDAR i stacja AutoEmpty. Prawdziwy pogromca dywanów i zwierzęcej sierści.

Roomba Max 775 Combo + AutoWash to z kolei już absolutne maksimum w portfolio iRobota. Wszechstronna bestia łącząca siłę dwóch gumowych szczotek (30 000 Pa) z aktywnym, wysuwanym wałkiem mopującym. Posiada dodatkowy wysuwany element ochronny pod wałkiem chroniący dywany. Połączenie AI, kamer, stacji z praniem/suszeniem wałka i systemem dozowania detergentu tworzy rozwiązanie oferujące absolutną autonomię i perfekcję.

Co wybrać?

Duże rozdrobnienie oferty na rocznik 2026 ma z jednej strony zadowolić każdego, z drugiej zaś robi trochę zamieszania podczas wyboru właściwego modelu. Jeśli masz niewielkie lokum Seria 100 z LiDARem w zupełności wystarczy, by cieszyć się inteligentnymi porządkami.

Do domów o przewadze podłóg twardych świetnie sprawdzą się obracające się pady z Serii 400 lub 500. Osoby wymagające bezkompromisowej skuteczności na posadzkach odnajdą ideał w wałkowych Seriach 600, a dla poszukujących urządzenia totalnego — doskonale radzącego sobie ze skomplikowanymi przeszkodami, dywanami i grubymi zabrudzeniami — Seria 700 Max stanowić będzie bezkompromisową inwestycję.

Jak przy tym iRobot wygląda na tle konkurencji? Cieszy przede wszystkim dotarcie do pułapu aż 30 tys. Pa, to już wartości, które połączone z odpowiednim planem sprzątania z powodzeniem mogą konkurować z najlepszymi robotami na rynku. Chyba jednak o wiele istotniejszą zmianą w podejściu jest zarezerwowanie wartości 15 Pa i więcej nawet dla najtańszych modeli w portfolio. Tym sposobem za odkurzaczem nie trzeba uparcie biegać i poprawiać.

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