Bank Pekao z wyjątkową promocją. Ważna jeszcze tylko przez 6 dni

Bank Pekao z promocją dla dzieci

Bank na swojej stronie internetowej zapewnia, że twoje dziecko może skorzystać podwójnie, jak założysz mu konto i spełnisz pozostałe warunki promocji. I jeśli zastanawiałeś się właśnie, jakie konto byłoby najlepsze dla twojej pociechy, ta oferta dosłownie spadła ci z nieba.

Promocja jest przeznaczona dla dzieci w wieku 0-5 lat, 6-12 lat oraz 13-17 lat. Poszczególne przedziały wiekowe różnią się wysokością nagrody oraz nieznacznie warunkami, jakie należy spełnić. Jednak trzeba przyznać, że nie są one w żaden sposób wygórowane. Szczegóły można sprawdzić osobiście, wchodząc na stronę oferty, na stronie banku. Najważniejsze jest to, że wszystkie oferty są ważne do 29 kwietnia 2026.

Pekao z promocją dla dziecka w wieku 0-5 lat. Zysk - 100 zł

Aby skorzystać i zgarnąć 100 zł, należy założyć dziecku Konto Przekorzystne, złożyć stosowne oświadczenia i zapisać dziecko do promocji. Na koniec maja na nowo otwartym koncie dziecka musi być saldo co najmniej 200 zł. Do 30 czerwca bank wypłaci obiecaną nagrodę 100 zł.

Pekao da 200 zł, dziecku w wieku 6-12 lat

I tu bardzo podobne warunki, choć wiadomo, że nieco urosły wraz z wiekiem dziecka. Całe szczęście urosła też i nagroda. Do 29 kwietnia należy założyć dziecku wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS, aplikacja PeoPay KIDS). Należy także udzielić wymagane zgody. Na koniec maja należy posiadać saldo 200 zł na Koncie Przekorzystnym. Dziecko też powinno zalogować się w tym czasie do aplikacji i zapłacić min. 5 razy kartą Mastercard PeoPay KIDS lub Blikiem. Jeśli to zrobi, bank przeleje do końca czerwca nagrodę 200 zł prosto na konto.

Pekao da 300 zł nastolatkom, w wieku 13-17 lat

Wystarczy założyć dziecku wszystkie produkty wchodzące w skład pakietu: Konto Przekorzystne, kartę Mastercard Debit FX i aplikację PeoPay. Oczywiście należy złożyć wszystkie wymagane oświadczenia i zgody. Na koniec maja dziecko powinno mieć na koncie min. 200 zł salda. Do 31 maja nastolatek powinien się zalogować do aplikacji i zapłacić 5 razy za pomocą karty, portfela cyfrowego lub BLIKA. Jeśli wszystko będzie się zgadzało, do 30 czerwca bank przeleje najpierw 200 zł, a do 31 lipca - 100 zł.