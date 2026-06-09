Ważna zmiana w Google Gemini. To koniec z blokowaniem ekranu

Koniec z byciem zakładnikiem interfejsu

Jeśli używasz Google Gemini na swoim smartfonie z Androidem, na pewno znasz ten ból. Wywołujesz asystenta przyciskiem lub głosem i nagle ogromna nakładka zasłania wszystko. Interfejs jest przydatny, ale może skutecznie sparaliżować telefon. Musisz czekać, aż sztuczna inteligencja skończy przetwarzać polecenie.

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Najnowsza wersja testowa aplikacji Google (oznaczona jako 17.30.26.sa.arm64) przynosi jednak zbawienne rozwiązanie. Według redakcji Android Authority, w panelu asystenta pojawił się wreszcie bardzo wyraźny przycisk do minimalizowania okna.

Multitasking wraca do łask

Po dotknięciu nowej ikony wielki ekran asystenta elegancko kurczy się do postaci małego, pływającego przycisku. Ląduje on na samej krawędzi wyświetlacza i nie przeszkadza w pracy. Dzięki temu możesz swobodnie odpisać na SMS-a lub przeglądać Internet, podczas gdy Gemini analizuje Twoje zapytanie.

Gigant z Mountain View testował podobny pomysł już pod koniec 2025 roku. Wtedy wykonanie pozostawiało jednak wiele do życzenia. Opcja zmniejszania okna była głęboko ukryta w kodzie i zwykły użytkownik nigdy by na nią nie wpadł. Nowa wersja w pełni naprawia ten błąd.

Pełna kontrola nad ekranem

Firma Google usunęła też z testów inną uciążliwą blokadę. Wcześniej asystenta dało się zwinąć tylko wtedy, gdy AI aktywnie generowała odpowiedź. Teraz nowy interfejs pozwala zminimalizować panel w dowolnej chwili podczas całej konwersacji. Oddaje to pełną kontrolę nad miejscem na ekranie z powrotem w ręce użytkownika.

Przy okazji tej nowości, Google po cichu odświeża też nieco interfejs zmiany konta. Przełączanie się między profilami ma być teraz czystsze i o wiele wygodniejsze. Zmiana dotyczy zarówno samej aplikacji Gemini, jak i głównej aplikacji Google.

Czekamy na oficjalną premierę