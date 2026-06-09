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Ważna zmiana w Google Gemini. To koniec z blokowaniem ekranu

Korzystanie z asystenta AI Google Gemini bywa irytujące. Główny problem to fakt, że aplikacja całkowicie przejmuje kontrolę nad wyświetlaczem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:10
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Ważna zmiana w Google Gemini. To koniec z blokowaniem ekranu
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Koniec z byciem zakładnikiem interfejsu

Jeśli używasz Google Gemini na swoim smartfonie z Androidem, na pewno znasz ten ból. Wywołujesz asystenta przyciskiem lub głosem i nagle ogromna nakładka zasłania wszystko. Interfejs jest przydatny, ale może skutecznie sparaliżować telefon. Musisz czekać, aż sztuczna inteligencja skończy przetwarzać polecenie.

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Najnowsza wersja testowa aplikacji Google (oznaczona jako 17.30.26.sa.arm64) przynosi jednak zbawienne rozwiązanie. Według redakcji Android Authority, w panelu asystenta pojawił się wreszcie bardzo wyraźny przycisk do minimalizowania okna.

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Multitasking wraca do łask

Po dotknięciu nowej ikony wielki ekran asystenta elegancko kurczy się do postaci małego, pływającego przycisku. Ląduje on na samej krawędzi wyświetlacza i nie przeszkadza w pracy. Dzięki temu możesz swobodnie odpisać na SMS-a lub przeglądać Internet, podczas gdy Gemini analizuje Twoje zapytanie.

Gigant z Mountain View testował podobny pomysł już pod koniec 2025 roku. Wtedy wykonanie pozostawiało jednak wiele do życzenia. Opcja zmniejszania okna była głęboko ukryta w kodzie i zwykły użytkownik nigdy by na nią nie wpadł. Nowa wersja w pełni naprawia ten błąd.

Ważna zmiana w Google Gemini. To koniec z blokowaniem ekranu

Pełna kontrola nad ekranem

Firma Google usunęła też z testów inną uciążliwą blokadę. Wcześniej asystenta dało się zwinąć tylko wtedy, gdy AI aktywnie generowała odpowiedź. Teraz nowy interfejs pozwala zminimalizować panel w dowolnej chwili podczas całej konwersacji. Oddaje to pełną kontrolę nad miejscem na ekranie z powrotem w ręce użytkownika.

Ważna zmiana w Google Gemini. To koniec z blokowaniem ekranu

Przy okazji tej nowości, Google po cichu odświeża też nieco interfejs zmiany konta. Przełączanie się między profilami ma być teraz czystsze i o wiele wygodniejsze. Zmiana dotyczy zarówno samej aplikacji Gemini, jak i głównej aplikacji Google.

Czekamy na oficjalną premierę

Na ten moment nie ma konkretnej daty udostępnienia nowej funkcji w stabilnej wersji na Androida. Opcja jest wciąż ukryta w środowisku testowym dla deweloperów. Obecność w pełni działającego i widocznego przycisku to jednak bardzo dobry znak.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Android Authority, Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Authority, Android Headlines