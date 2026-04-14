Polacy coraz bardziej lubią oszczędzać i banki to doskonale wiedzą. Wiosna to wysyp promocji w tego typu instytucjach. Pekao, ostatnio, wybija się z propozycjami na tle innych banków i zamieszcza w swojej ofercie coraz to korzystniejsze rozwiązania. Bank oferuje już nie tylko oszczędzanie na poziomie. 3,3%, - teraz proponuje 5%.  

Pekao z promocją, jakiej jeszcze nie było. Ważna tylko do 13 maja

Konto Oszczędnościowe w Pekao - promocja do 13 maja 2026

Pekao jest całkiem dobre w zachętach do oszczędzania. Teraz proponuje oszczędności 5% w skali roku, na Koncie Oszczędnościowym. Ważne jest to, aby nie przegapić promocji, bo jest ona ważna jeszcze przez miesiąc, czyli do 13 maja 2026 roku. 

Na czym polega promocja w Pekao?

Bank proponuje 5% w skali roku, do kwoty 100 tysięcy złotych na Koncie Oszczędnościowym. I to jest naprawdę korzystna oferta, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że oprocentowanie standardowe wynosi 0,50% w skali roku.

5% na Koncie Oszczędnościowym w Pekao

5% dostaniemy do 3 miesięcy (92 dni) od otwarcia konta, pod warunkiem, że w okresie trwania promocji będziemy mieć kartę debetową przypisaną do konta osobistego w PLN. Szczegółowy regulamin promocji jest zamieszczony na stronie internetowej banku. 

Bank obiecuje odsetki od każdej złotówki, jaka zostanie wpłacona na Konto Oszczędnościowe. Odsetki bank nalicza na koniec każdego miesiąca. Przy czym należy pamiętać, że od naliczonych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Na tego typu konto, można wpłacać kiedy się chce, a kwoty mogą być dowolne. W ramach promocji można otworzyć tylko jedno Konto Oszczędnościowe. Uda nam się je otworzyć w Pekao24, aplikacji PeoPay oraz w placówce banku. 

Bank w ramach tej promocji, oferuje także bezpłatne polecenia przelewu wewnętrznego, jeśli klienci zrealizują je w aplikacji bankowości mobilnej PeoPay. Zlecenie przelewu wewnętrznego w inny sposób będzie nas kosztowało 7 złotych. 

 

