Płatności bezgotówkowe

Masz konto w ING? Bank wydał pilny komunikat odnośnie do jutra

ING Bank Śląski właśnie zakomunikował wszystkim swoim klientom, że już od jutra, czekają na nich pewne ograniczenia w dostępie do podstawowych usług banku. Wszystko to z powodu prac technicznych, które zaplanował bank w nocy z 10 na 11 czerwca 2026. Oto co nie będzie działało i w jakich godzinach. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:15
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Masz konto w ING? Bank wydał pilny komunikat odnośnie do jutra
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ING z przerwą na prace techniczne 10 -11 czerwca 

Już jutro, w godzinach nocnych, klienci ING Banku Śląskiego, mogą napotkać niedogodności w dostępie do usług bankowych. Nie powinni być zdziwieni, jeśli nie zadziała im aktywacja karty, czy nie będzie się dało zrealizować transakcji internetowych. Całe szczęście dla klientów, wszystkie te prace będą przeprowadzane nocą, co jak najmniej będzie im przeszkadzało. Większość klientów banku nawet ich nie zauważy.

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Niedostępność usług ING od 3:00 do 6:00

Planowane prace serwisowe banku spowodują niedostępność usług w godzinach od 3:00 do 6:00. W związku z tym bank zaleca wszystkim swoim klientom wykonanie wszystkich niezbędnych transakcji przed godziną 3:00, a w razie problemów mogą oni zawsze skontaktować się z infolinią.

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Co nie będzie działało?

Klienci nie będą mogli dokonywać aktywacji kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ani zamawiać nowych kart płatniczych. Nie będzie także możliwe przypisywanie kart do aplikacji mobilnych oraz do zewnętrznych portfeli, takich jak Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay. Utrudnienia mogą się także pojawić na rachunkach kart kredytowych oraz na rachunkach bieżących.

Co istotne, bez jakichkolwiek zakłóceń będą działały płatności BLIK. 

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Źródła zdjęć: Danuta Hyniewska / Shutterstock
Źródła tekstu: ING Bank Śląski