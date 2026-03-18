Koreańczycy mówią bez ogródek. Kryzys potrwa do 2030 roku
Podczas odbywającego się w San Jose (USA) wydarzenia GTC 2026 poruszono temat problemów na rynku NAND i DRAM. Nie wygląda to kolorowo.
Zdaniem przewodniczącego SK Group, rynek pamięci wciąż pozostaje pod ogromną presją, a poprawa sytuacji nie nadejdzie szybko. Problemy z podażą mogą utrzymać się jeszcze przez cztery do pięciu lat, ponieważ możliwości produkcyjne całej branży wyraźnie odstają od rosnącego popytu. Według niego różnica między zapotrzebowaniem a dostępnością wafli krzemowych przekracza obecnie 20%, a pełniejsze zbilansowanie rynku może nastąpić dopiero około 2030 roku.
Rozwój AI pośrednio podnosi ceny elektroniki konsumenckiej
To ważny sygnał dla całego sektora elektroniki, bo SK Group kontroluje SK hynix, jednego z trzech największych producentów NAND i DRAM na świecie. Chey Tae-won zwrócił uwagę, że rozwijane są moce wytwórcze, ale uruchomienie nowych linii nie jest procesem szybkim. W praktyce oznacza to, że nawet przy dużych inwestycjach branża nie będzie w stanie natychmiast odpowiedzieć na skokowe zainteresowanie pamięciami, zwłaszcza tymi wykorzystywanymi w systemach sztucznej inteligencji.
Największym problemem staje się dziś przesunięcie priorytetów w stronę kości HBM. To właśnie ten typ układów jest kluczowy dla akceleratorów AI. To odbija się na produkcji i dostępności klasycznych kości DRAM, które trafiają do znacznie szerszej gamy urządzeń, w tym smartfonów i PC.
Chey Tae-won zasugerował, że SK hynix pracuje już nad działaniami, które miałyby pomóc ustabilizować ceny DRAM. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale plan ma zostać przedstawiony w najbliższym czasie przez prezesa spółki, Kwaka Noh-junga. Równolegle swoje zaplecze rozbudowują konkurenci. Samsung zwiększa moce produkcyjne w Pyeongtaek, gdzie zakład P5 ma rozpocząć działalność do 2028 roku. Micron także planuje duży ruch i zamierza zainwestować 9,6 miliarda dolarów w nowy obiekt w Hiroszimie.
Innymi słowy nawet bez krachu na rynku AI, prędzej czy później ceny pamięci powinny wrócić do normy, a tym samym skończą się podwyżki za podzespoły komputerowe jak SSD i moduły RAM, laptopy, tablety, smartfony itd. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, bo nie nastąpi to szybko.