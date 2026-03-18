AliExpress rozpieszcza majsterkowiczów. Hit za grosze

Nie ważne, czy chcemy po prostu złożyć meble z marketu, powiesić obrazek, zawiesić szafkę, czy wykonać inną czynność wymagającą... no cóż, kręcenia. Wkrętarka praktycznie zawsze będzie rozwiązaniem o wiele szybszym i wygodniejszym niż ręczne kręcenie wkrętakiem, który przez wielu zwany jest śrubokrętem. Problem w tym, że co najmniej przyzwoite wkrętarki to wydatek kilkuset złotych, a i to za wersję bez akumulatora, czy ładowarki.

Tania, acz porządna wkrętarka WORX WU130X

Jest to sprzęt, który z nawiązką wystarczy do podstawowych prac w domu, czy w ogrodzie. Oferuje ona całkiem solidny moment obrotowy 40Nm, co pozwala na wwiercanie się w nawet bardzo twarde drewno, czy niektóre ściany. Rzecz jasna z wyłączeniem żelbetonu, ale w tym przypadku nawet potężna wiertarka udarowa miewa problemy.

Oferuje przy tym maksymalnie do 2800 obrotów na minutę, a bezszczotkowy silnik sprawia, że największy problem starszych wkrętarek, czyli właśnie wytarte szczotki nie są czymś, czym powinniśmy się przejmować. Warto jednak zwrócić uwagę na cenę.

Po wejściu w ofertę zobaczycie 175,26 zł. Tego nie bierzcie: jest to sama wkrętarka. Bez akumulatora i ładowarki. Was interesuje drugi wariant za 282,88 zł, co jest przeceną z 326,17 zł. W tym przypadku otrzymujecie wkrętarkę, akumulator, ładowarkę i torbę narzędziową. Nie jest to żadna dziwna sztuczka. Ot, w przypadku elektronarzędzi normą jest sprzedaż ich bez akumulatorów.