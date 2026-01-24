Jak jest z toksyczną męskością i jak często występuje? Dane zaskakują

Nowe spojrzenie na męskość

W czasach, gdy internetowe "manosfery" promują agresywne wzorce męskości, trudno o chłodną analizę tego, co naprawdę myślą mężczyźni. Dlatego zespół badaczy z Nowej Zelandii postanowił zrobić coś, czego brakowało w debacie od lat – empirycznie zmierzyć, jak często występują postawy uznawane za toksyczne. Sięgnęli po dane z ogromnego projektu NZAVS i przebadali 15 808 heteroseksualnych mężczyzn w wieku od 18 do 99 lat, stosując zaawansowaną metodę statystyczną zwaną Latent Profile Analysis, która pozwala wyłapać ukryte wzorce zachowań.

Dalsza część tekstu pod wideo

Badacze chcieli sprawdzić, jak różne cechy — od uprzedzeń seksualnych, przez narcyzm, po poparcie dla dominacji społecznej — układają się w realne profile męskości. I odkryli coś, co może wywrócić część dyskusji do góry nogami. Ponad jedna trzecia mężczyzn (35,4%) prezentuje wzorce całkowicie nietoksyczne, a kolejne ponad 50% mieści się w umiarkowanych, niegroźnych profilach.

Najbardziej problematyczne postawy — wysoki poziom seksizmu, narcyzmu czy sprzeciw wobec działań przeciw przemocy domowej — pojawiły się u zaledwie 3,2% badanych. To niewielka, choć niepokojąca grupa. Co ciekawe, silne poczucie bycia "męskim" (czyli utożsamiania się z własną płcią) wcale nie było dobrym wskaźnikiem toksyczności — nawet wśród mężczyzn o bardziej problematycznych poglądach identyfikacja z własną płcią była tylko nieznacznie wyższa niż u pozostałych.